Mediterraneo, il mare che unisce i popoli che divide: a Palazzo Beltrani convegno di Archeoclub

Domenica 18 dicembre dalle ore 10 alle 12;45 e dalle 16 alle 18;30 presso Palazzo delle Arti Beltrani si terrà un convegno organizzato da Archeoclub sede di Trani "Antonio Piccinni" dal titolo: Mediterraneo, il mare che unisce i popoli che divide. Fra i relatori docenti delle tre università pugliesi: di Foggia, di Bari e del Salento discuteranno su un tema che è un prosieguo dei lavori del convegno dello scorso anno organizzato da Archeoclub di Trani La via di Abramo in collaborazione con l'Università del Salento e l'ambasciata irachena con un focus su un tema di cogente attualità quale il Mediterraneo, per l'occasione ci sarà una mostra a cura del liceo artistico Federico II "Stupor Mundi" di Corato, interverrà anche la presidente dell'Associazione "Progetto Mediterranea", una spedizione nautica, culturale, scientifica e sociale di relazione tra i popoli, patrocinato dal Mic e con il sostegno dell'Unesco.