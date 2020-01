Mercato di Trani, spariti i presidi di sicurezza

Social Video 13 minuti Mercato settimanale, spariti i presidi di sicurezza

Al mercato di Trani spariti i blocchi in cemento antiterrorismo. Nessun presidio di sicurezza. Anche le transenne perse nel nulla. Savino Montaruli (Unibat/CasAmbulanti): «Molto grave quanto abbiamo rilevato in via Superga. Mercato addirittura attraversato dai veicoli, anche pesanti. L'Amministrazione comunale chiarisca immediatamente».In basso il video inviato anche in Prefettura ed in Questura.