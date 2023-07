Michele Sparano nuovo Comandante della Sezione Operativa Volante e Servizi di Polizia Giudiziaria della Compagnia di Trani

Il Tenente Sparano, è originario della provincia di Caserta, ha 24 anni, si è arruolato nel Corpo nell'anno 2018, è al suo primo incarico di servizio attivo provenendo dall'Accademia della Guardia di Finanza di Bergamo, dove ha frequentato il 118° Corso di formazione "Monte Cimone IV", conseguendo, al termine del percorso formativo quinquennale di studi, la laurea magistrale in Giurisprudenza.

Subentra al Tenente Nicola Iorio, il quale, dopo tre anni di permanenza alla sede, sarà, a breve, trasferito presso altro Reparto del Corpo.

Nel corso dell'intensa attività di servizio tranese il Tenente Iorio si è impegnato in attività operativa, conseguendo importanti risultati di servizio, in tutti i settori di competenza in materia di polizia economico-finanziaria, dalla lotta all'evasione fiscale, con una costante attenzione alla lotta al sommerso d'azienda, al lavoro nero e alle frodi all'I.V.A., nonché nella lotta alle frodi al bilancio, con particolare attenzione ai controlli sulla corretta percezione del Reddito di cittadinanza e al contrasto delle truffe finalizzate all'indebita percezione delle risorse pubbliche, nonché al contrasto al traffico di sostanze stupefacenti. In tali settori si ricordano le operazioni che hanno portato all'esecuzione di misure cautelari reali per reati tributari, ovvero le attività che hanno portato al sequestro di ingenti disponibilità mobili ed immobili nei confronti di soggetti deferiti all'Autorità Giudiziaria per frode nel conseguimento di pubbliche erogazioni finalizzate allo sviluppo delle energie rinnovabili.

Il Tenente Michele Sparano è stato ricevuto dal Comandante Provinciale di Barletta, Colonnello Mercurino Mattiace, il quale, nel formulare i migliori auguri per il nuovo incarico, ha ricevuto l'assicurazione da parte del neo Ufficiale sul massimo impegno per corrispondere alle aspettative di legalità economico-finanziaria del territorio di competenza della Compagnia di Trani.

E' il Tenente Michele Sparano il nuovo Comandante della Sezione Operativa Volante e Servizi di Polizia Giudiziaria della Compagnia di Trani, articolazione deputata a tutti i servizi d'Istituto con competenza nei comuni di Trani e Bisceglie.