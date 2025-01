Misteriosi "svenimenti" di pali segnaletici a Trani: vento, vandali o supporto debole?

Sono diversi giorni che aspettano di essere rimossi i due pali segnaletici che sembrano svenuti sul lungomare e proprio davanti al Castello Svevo. L'ipotesi sarebbe legata alla tempesta di vento che ha battuto Trani prima di Capodanno, anche se a guardare bene i pali non Sembrerebbero piegati dal vento ma sradicati da forse un supporto laterale non troppo resistente, specialmente nel caso del palo del lungomare piantato accanto a una aiuola. Non ci sarebbero segni di vandalismo o incidente perché sui pali non apparirebbero segni di urto. I pali svenuti intanto attendono distesi sui marciapiedi di essere rimessi in piedi, ché magari di buche da evitare per non inciampare tra strade e marciapiedi c'è ne sono già abbastanza.