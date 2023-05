Napoli campione, festa anche a Trani a partire dal primo cittadino!

ll cielo in Italia si tinge di azzurro, Napoli per una sera diventa la "capitale" del calcio italiano. E anche il cielo di Trani si è tinto del colore della squadra partenopea insieme a quelli dell'Italia : perché la vittoria dello scudetto è un risultato sportivo straordinario, che passerà alla storia per l'intero Paese.Grandi festeggiamenti dunque anche nella nostra città, tra i non pochi entusiasti tifosi della squadra che ha raggiunto il suo terzo scudetto: e tra questi il nostro sindaco Amedeo Bottaro, che nonostante una vita trascorsa in Puglia non ha mai tradito le sue origini napoletane, compresa la fede calcistiche che a Napoli , come si sta vedendo dagli entusiasmi di queste ore, rasenta davvero la fede religiosa con Maradona venerato ormai come un santo!Ma Napoli è la città degli eccessi, nel bene e nel male, nell'entusiasmo e nella creatività;e forse davvero tutto il Sud sta esultando per questa bellissima meritata vittoria.È una vittoria che si carica, come è evidente, anche di altri significati che vanno al di là del calcio.È il trionfo dell'orgoglio di essere meridionali, è il grido di riscatto di un popolo intero. È un successo che diventa il simbolo della "umile rivincita del Mezzogiorno" sulla presunzione e l'arroganza, spesso sfociata in prepotenza e prevaricazione ideologica.È la vittoria di una squadra e di una terra fatto soprattutto di gente buona, sincera, altruista, di "tutto cuore" (al di là dei tanti luoghi comuni), calorosa, passionale, che VIVE di calcio e della passione che questo sport sa trasmettere.Perché i napoletani sono così, sono capaci di rendere speciali anche le cose più piccole, che altri danno per scontate. E chissà come e per quanto festeggeranno questa grande gioia che aspettavano da 33 anni.È la vittoria dei figli, dei più piccoli, ma anche dei loro padri e dei loro nonni, che questa passione l'hanno trasmessa loro e continua a essere tramandata di padre in figlio. È la vittoria di chi non c'è più, di chi in passato ha dovuto soffrire e oggi festeggia da lassù. È la vittoria di intere generazioni.È uno scudetto che, come si può ben capire va oltre, ben oltre "il calcio".Complimenti ai napoletani e a Napoli, patrimonio della nostra cultura, della cultura