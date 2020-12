Natale 2020, s'illumina il grande angelo in Piazza Libertà

Un angelo ad ali aperte a voler simboleggiare la speranza, la luce dopo il buio. E' la nuova installazione natalizia in Piazza Libertà, una novità rispetto gli scorsi anni realizzata dalla ditta Minerva. L'angelo sovrasta il presepe, a voler proteggere e accogliere i visitatori che fanno visita alla Capanna di Gesù Bambino. Un angelo, dicevamo, simbolo di speranza in questo Natale dal sapore amaro per tante famiglie tranesi che piangono la scomparsa dei propri cari deceduti a causa del Covid. Un angelo di buono auspicio per l'anno che verrà.