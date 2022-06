Grande partecipazione per la processione del Corpus Domini, e suggestione per l "Infiorata"

Petali di fiori su ed un altare in piazza Libertà, con il ritorno di una bella tradizione

Una grande partecipazione di popolo ieri sera in occasione della processione del Corpus Domini, partita da piazza Duomo con la presenza di tutte le confraternite e arciconfraternite cittadine al termine della celebrazione eucaristica sul sagrato della maestosa Cattedrale. Percorrendo via Beltrani, piazza Mazzini e fra cascate di petali dai balconi lanciate da parte dei fedeli, ha proseguito verso piazza Libertà, dove il corteo si è fermato davanti all'"Infiorata" e all'altare solenne per il momento di adorazione eucaristica.Una tradizione, quella dell'Infiorata, interrotta da decenni e ripresa quest'anno: il piazzale è stato cosparso di petali di fiori, dando vita ad una immagine suggestiva. Il corteo ha poi ripreso il suo percorso attraverso piazza della Repubblica e corso Vittorio Emanuele fino a piazza Duomo dove è stata impartita la solenne benedizione.