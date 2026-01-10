Crolla la palma davanti alla chiesa di San Francesco, due feriti

È crollata nel pomeriggio di oggi la palma situata davanti alla chiesa di San Francesco, in piazza Libertà, in pieno centro cittadino. L'albero, da tempo segnalato dai cittadini come pericolante, si è improvvisamente abbattuto al suolo, coinvolgendo un mezzo. Si registrano due feriti, non gravi: uno di loro ha riportato più traumi. Al momento sono in ambulanza per essere stabilizzati.L'area è stata immediatamente transennata per motivi di sicurezza: ci vorranno almeno tre ore per sgomberarla del tutto. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale e una squadra dei vigili del fuoco, che hanno provveduto a mettere in sicurezza la zona.La palma, ormai compromessa probabilmente da malattie o dalla vecchiaia, rappresentava un rischio concreto per la pubblica incolumità, soprattutto considerando la posizione centrale, molto frequentata da residenti e turisti. L'episodio riaccende l'attenzione sulla manutenzione del verde pubblico e sulla necessità di interventi tempestivi, soprattutto in presenza di segnalazioni preventive.