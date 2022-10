Nonna Colettina, 103 anni e una dieta salutare con...ricci e cozze crude

Claudina Ricci (da tutti conosciuta con il nome di Colettina), è nata a Trani il 23/10/1919 e in questa città risiede in corso Imbriani: ieri ha festeggiato i suoi 103 anni, divenendo la quarta donna più anziana della città. E' madre di 4 figli (3 femmine ed un 1 maschio) ed è nonna di 11 nipoti e bisnonna di 9 pronipoti. E vedova del Cav. Carlo Di Lernia, noto sarto tranese di via Ognissanti, conosciuto oltre che per le sue qualità sartoriali anche per aver ricoperto per anni la carica di Presidente della Libera Associazione Artigiani e per aver organizzato, in tale veste negli anni 1960/1970, varie edizioni della famosa manifestazione dedicata alle sartine, la famosa Festa delle Caterinette. La signora Ricci, anch'essa sarta, ha sempre collaborato all'attività del proprio marito in qualità di pantalonaia.La sua vita ha avuto ha avuto alti e bassi, ma è stata una donna dal carattere forte e a volte anche severo nei confronti dei figli. Se ha raggiunto l'età di 103 anni lo deve ad una fibra veramente forte, infatti non si può dire abbia seguito una dieta particolarmente salutare in quanto ha sempre prediletto gli alimenti fritti (peperoni, lampascioni) senza tralasciare pesce e cozze crude. Dieta che attualmente non segue più per evidenti problemi masticatori, ma sostituita con alimenti meno solidi accompagnati da molto zucchero (ovviamente non ha problemi di diabete né di altre malattie).Ricorda ancora le filastrocche e le canzoni dei suoi tempi ed a volte fa ridere con detti dialettali oramai dimenticati.Tutto sommato è una donna tranquilla che vive ancora nella propria abitazione aiutata e circondata dai propri familiari. Auguri nonna Colettina!