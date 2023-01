Nuova procedura per l'affidamento de "La terrazza sul mare": diminuito canone annuo

Nuova procedura ad evidenza pubblica, con aggiudicazione mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per l'affidamento in locazione e valorizzazione dell'immobile comunale "La Terrazza sul mare": è quanto stabilisce una determina dirigenziale dell'area Lavori Pubblici e Patrimonio pubblicata sull'Albo Pretorio del Comune. Come si ricorderà la prima gara, indetta nell'agosto scorso con scadenza ad ottobre, era andata deserta non essendo pervenuta alcuna presentazione di offerta; quel bando di gara stabiliva che "il canone annuo offerto dovrà essere a pena di esclusione superiore a € 61.000,00 euro".Nel nuovo bando invece si è ravvisata l'opportunità di adottare dei correttivi: tra gli altri quello di eliminare, fra gli interventi obbligatoriamente richiesti e oggetto di valutazione, il rifacimento del locale adibito a bagni pubblici presente sul retro dell'immobile, prospiciente Via Po (saranno ristrutturati dalla stessa amministrazione comunale per consentirne nuovamente l'utilizzo con la stessa finalità di bagni pubblici); prevedere lo "scomputo totale del canone per il primo anno della locazione anche in ragione della congiuntura sfavorevole che l'intero tessuto economico sta attraversando, dovuta principalmente alla crisi energetica e ai connessi aumenti dei costi delle materie prime"; ridurre il canone annuo posto a base di gara, "alla luce delle considerazioni sopra esposte", che dovrà essere superiore a 48.000,00 euro e la durata della locazione dovrà essere compresa tra un minimo di anni 6 ed un massimo di anni 25.Com' è noto l'immobile denominato "La Terrazza sul mare" (già "Pizzeria da Felice" in piazzale Marinai d'Italia) è inserito nell'elenco del Piano delle alienazioni e delle valorizzazioni, e ai fini della sua riqualificazione, può attuarsi con lo strumento della locazione in favore di soggetti privati che siano in grado di sostenere importanti costi di investimento per il recupero e il riuso del bene comunale