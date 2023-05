Nuove giostrine in villa comunale: è l'ennesima volta, dopo...l'ennesimo atto vandalico

"Ne stiamo rimontando di più grandi e più belle: tutti siamo responsabili della loro conservazione, tutti": il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici Fabrizio Ferrante così mostra sui social l'installazione, l'ennesima in realtà, delle nuove giostrine in villa comunale, dopo che le ultime acquistate e posizionate erano state distrutte e vandalizzate pochi giorni dopo la loro presenza nel parco giochi.Atti vandalici davvero ignobili a dispetto dei più piccoli evidentemente, che in quell'area del giardino pubblico trascorrono momenti di gioco: il monito di Ferrante indica la richiesta di un ancor maggiore senso di responsabilità da parte di tutti, al di là delle sempre agognate telecamere di sorveglianza (che saranno presto installate anche in quel luogo).