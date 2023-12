Oggi dalle 17.00 alle 21:00 il presepe vivente a Pozzopiano: "Quella notte a Greccio"

Nell'anno in cui il presepe di Greccio compie 800 anni, la comunità parrocchiale dello Spirito Santo ha scelto di far rivivere la stessa atmosfera nel quartiere di Pozzopiano.Tra antichi mestieri e scene tratte dagli episodi evangelici, i ragazzi e gli educatori delle classi di catechismo di scuola media, insieme ai giovanissimi e ai giovani, aiuteranno i visitatori ad immergersi nel clima magico e suggestivo del primo Natale.L'appuntamento è per oggi 30 dicembre dalle ore 17:00 alle ore 21:00 presso il cortile della parrocchia Spirito Santo, a Trani.Un'ottima occasione per far rivivere l'atmosfera natalizia nella periferia di Pozzopiano, dove la comunità parrocchiale continua a promuovere iniziative di evangelizzazione e aggregazione.Voglio celebrare teco la notte di Natale. Scegli una grotta dove farai costruire una mangiatoia ed ivi condurrai un bove ed un asinello, e cercherai di riprodurre, per quanto è possibile la grotta di Betlemme! Questo è il mio desiderio, perché voglio vedere, almeno una volta, con i miei occhi, la nascita del Divino infante"._San Francesco d'Assisi, Greccio 1223Ingresso libero.