Ok della Regione per la riapertura di parrucchieri e centri estetici dal 18 maggio

Il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano ha firmato l'ordinanza n° 226 con la quale dispone le condizioni di sicurezza e le prescrizioni da osservare per parrucchieri e centri estetici, che potranno riaprire al pubblico a partire da lunedì 18 maggio come già anticipato dal nostro sito. Un provvedimento analogo è atteso nelle prossime ore per bar, ristoranti, pizzerie e gelaterie, i cui protocolli sono in fase di completamento: sembra quasi certo che anche queste tipologie di attività potranno tornare a servire il pubblico, pur con i dovuti accorgimenti, sempre da lunedì 18.«Questa ordinanza è il frutto di un approfondito lavoro» - ha affermato Emiliano nel presentare il provvedimento per parrucchieri e centri estetici. «Il professor Lopalco ha esaminato le proposte delle organizzazioni datoriali e sindacali, ha effettuato sopralluoghi tecnici nei centri estetici e di acconciatura e questo proficuo lavoro di squadra ha portato alle prescrizioni che consentiranno a questi esercizi di riaprire il 18 maggio nella massima sicurezza per operatori e i clienti».Hanno partecipato all'incontro di giovedì 7 maggio i rappresentanti di Anci Puglia col presidente Domenico Vitto e Giuseppe Giulitto, Cna, Casartigiani, Claai, Confindustria, Confartigianato, Confcommercio, Confesercenti, Cgil, Cils e Uil, gli assessori Gianni Stea, Raffaele Piemontese, Sebastiano Leo, i presidenti di Commissione Donato Pentassuglia e Filippo Caracciolo, il consigliere Michele Mazzarano, il consigliere del presidente Domenico De Santis.