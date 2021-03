On-line l'avviso di selezione di quattro professionisti per la costituzione della Commissione locale per le attività estrattive

La Commissione Tecnica delle Attività Estrattive è organo consultivo previsto dalla L.R. n.22/2019 e svolge attività di supporto tecnico e giuridico, inclusi la definizione di pareri tecnici intermedi sulle proposte dei progetti di coltivazione e recupero di cava, nell'ambito delle procedure di autorizzazione all'attività estrattiva, nonché attività di supporto tecnico e giuridico nell'ambito delle procedure connesse alla vigilanza sulle attività estrattive e all'esercizio delle funzioni di "Polizia Mineraria" di cui al D.P.R. n. 128/1959.La Commissione è convocata dal Presidente e formula pareri in merito alla corretta applicazione delle norme di coltivazione dei giacimenti di di cui alla L.R. n. 22/2019, delle norme di Polizia Mineraria di cui al D.P.R. n. 128/1959 e di tutela della salute e della sicurezza vigenti in materia di attività estrattive.La Commissione cura altresì il coordinamento degli aspetti minerari dei progetti di coltivazione e recupero delle cave con le materie ambientali e paesaggistiche. In tal senso i pareri della Commissione possono proporre alternative e/o soluzioni tecniche volte a contemperare l'interesse pubblico all'utilizzo dei giacimenti, con l'interesse pubblico relativo alla salvaguardia e difesa del suolo, alla tutela e valorizzazione del paesaggio, della biodiversità e della geodiversità.Sul sito istituzionale dell'Ente è disponibile l'avviso , il modello di domanda ed il regolamento per il funzionamento della commissione.