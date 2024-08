On the road in Salento, come muoversi e dove andare

PUBBLIREDAZIONALE

Non a tutti piacciono le vacanze "stazionarie", quelle in cui ti scegli una località e resti lì per tutto il tempo del viaggio. D'altra parte, raramente, durante l'anno, si ha la possibilità di staccare così a lungo, da poter girare bene un territorio in lungo e in largo, senza stressarsi.Tra tutte le zone, più rinomate per il mare che per altro, si posiziona il Salento, una meta sempre più al centro delle preferenze estive, da qualche anno a questa parte.Il, infatti, è un pezzo di, quello più meridionale, circondato per tre quarti da mare limpido e cristallino, dal fascino unico e da spiagge che quasi ricordano località esotiche.Eppure, il Salento ha molto altro da offrire, tra borghi, città d'arte e bellezze rurali.Vale la pena, pertanto, raggiunto il capoluogo, mettere in conto un tour itinerante lungo tutto il territorio, così da non perdersi neanche una di queste attrattive.Molti optano per il noleggio auto a Lecce , infatti, rivolgendosi alle più note società della zona, tra cui, che si distingue per affidabilità, trasparenza e ampia scelta di modelli in pronta consegna.Spostarsi con un mezzo proprio, infatti, è l'opzione migliore per girare tutto il territorio, comodamente e senza vincoli di orario.La, infatti, è vasta e ricca di borghi, non sempre collegati direttamente col capoluogo locale.Arrivati in zona, in ogni caso, vale la pena spendere qualche giorno nella barocca Lecce, per ammirare la, la Cattedrale,e tutto il centro storico.Di qui, poi, si può far tappa a, visitare ile ammirare la prima alba d'Italia, proprio perché è la località più a est del Paese.Da un estremo, all'altro, vale la pena anche fare un salto a, e osservare l'abbraccio tra i due mari, Adriatico e Ionico, per cogliere la differenza di tonalità e correnti.Ancheè una tappa interessante, per la sua buona cucina e la vita notturna.Ma, spostandosi più verso l'entroterra, ci sono una miriade di borghi altrettanti affascinanti, come, ad esempio, di stampo medievale e ricche di botteghe artigiane e negozi di souvenir.E il mare? Non si può andare via di qui, pensando di non fare almeno un bagno nelle sue acque.Potendosi muovere in auto, liberamente, allora, vale la pena raggiungere spiagge e calette più defilate, seppure le spiagge più famose siano, note a tutti come le Maldive del Salento.Un tour così organizzato offre a chiunque la possibilità di variare destinazione e godersi mare e città, campagne e borghi, così da non annoiarsi e concedersi anche del sano relax a contatto con la parte più autentica di questa terra.