Passaporti, agenda priorità e aperture tutti i giorni della settimana nella Bat

Il Questore della provincia di Barletta Andria Trani, Alfredo Fabbrocini, a partire da oggi, ha disposto l'estensione dell'orario di apertura dell'ufficio passaporti della Questura di Andria con l'assegnazione di ulteriore personale e l'apertura di nuovi sportelli per il pubblico.In particolare verrà aperta una nuova area attrezzata per lo scopo e le aperture si estenderanno, per tutti i cittadini residenti nella provincia BAT, a tutti i giorni della settimana, compresa la domenica. Previste aperture straordinarie anche per le giornate di Pasqua e Pasquetta. Quanto disposto consentirà un forte ampliamento dei posti disponibili sull'agenda ordinaria passaporti raggiungibile tramite il link https://passaportonline.poliziadistato.it/ Attraverso il medesimo link è stato attivato anche il progetto "Agenda Prioritaria" che rappresenta un nuovo canale di prenotazione per i cittadini residenti nella provincia che hanno necessità di partire, per ragioni di studio, lavoro salute e turismo, entro 30 giorni e non riescano ad ottenere, tramite procedura ordinaria, un appuntamento in tempo utile.Anche qualora dall'agenda prioritaria non vi fosse disponibilità, il cittadino, previa compilazione dell'apposito modulo e con la documentazione attestante la priorità, potrà presentarsi direttamente in Questura per la trattazione della richiesta.