Ordigno bellico a Palese, treni in direzione Bari fermi, disagi per i pendolari

Amara sorpresa per i numerosissimi pendolari che viaggiano verso Bari a partire da questa mattina intorno alle 7:00: durante i lavori di manutenzione della tratta ferroviaria é stato rinvenuto nei pressi di Palese un ordigno bellico, probabilmente risalente alla seconda guerra mondiale, e di conseguenza la linea è stata isolata. Ovviamente molti disagi anche alla stazione di Trani dove tra studenti e lavoratori c'è stato un vero e proprio assalto alle linee del bus STP, con i soliti disagi per via della presenza di una sola biglietteria e della mancanza di un distributore automatico.Altri ritrovamenti erano stati rinvenuti nell'ottobre scorso, rimossi dal nucleo Artificieri della Polizia di Stato, provocando anche in quel caso disagi alla circolazione.