Ordine degli Avvocati di Trani, eletti i componenti del Comitato per le Pari Opportunità

Domenico Facchini Giuseppe Cafagna Michela Croce Cecilia Tedone Alessia Agrimi Maria Teresa Leone Savina Viti Vincenzo Simoni

Si sono concluse intorno alle 19.30 di martedì 28 gennaio le operazioni di scrutinio per le Elezioni dei componenti del Comitato per le Pari Opportunità dell'Ordine degli Avvocati di Trani per il quadriennio 2019/2022.Si tratta del Comitato che avrà l'importante funzione di realizzare progetti per la realizzazione della parità di genere nell'ambito della professione forense nel Circondario del Tribunale di Trani.Nei due giorni, lunedì 27 e martedì 28 gennaio, di apertura dei seggi si sono recati alle urne ben 848 avvocati. Una affluenza massiccia che testimonia la sensibilità dell'avvocatura tranese verso questi temi. Gli elettori avevano la possibilità di esprimere fino a 5 preferenze (tre per un genere e due per l'altro).Ebbene, al termine dello scrutinio sono risultati eletti i seguenti avvocati:A questi si andrà ad aggiungere un nono componente indicato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trani. Nella prima seduta del Comitato gli eletti provvederanno a scegliere il Presidente ed il Segretario.Il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Trani, Tullio Bertolino, che insieme agli altri componenti del Consiglio ha seguito personalmente l'andamento dei lavori di voto e di scrutinio, ha voluto esprimere la propria soddisfazione per la massiccia affluenza alle urne ed augurare buon lavoro ai neo eletti componenti di questo importante comitato.