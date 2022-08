Ornella Vanoni a cena sul porto di Trani

Cena a base di pesce per Ornella Vanoni, a Trani per qualche giorno per partecipare agli eventi dedicati alle celebrazioni di Lucio Dalla organizzati dalla Fondazione Seca: la nota cantante italiana, dalla voce unica e dalle interpretazioni emozionanti, ha scelto il Pelledoca sul porto di Trani per gustare le specialità marinare che lo chef Carlo Laporta le ha preparato. In particolare le linguine con polpa di ricci e il polpo hanno "rapito" l'Ornella nazionale, che di certo avrà fatto il bis come nei suoi concerti.La presenza di Ornella Vanoni non è passata inosservata alle numerosissime persone presenti sul porto anche questa sera di fine agosto: gentile come sempre ha dispensato sorrisi e saluti, con foto ricordo d'obbligo a fine cena, soddisfatta, ma soprattutto emozionata per la bellezza del luogo.