Ornella Vanoni canta Dalla: stasera in piazza Duomo anche Mariella Nava, Michele Zarrillo, Pierdavide Carone, Iskra Menarini

Cresce l'attesa per il concerto in programma questa sera alle ore 21 in Piazza Duomo: si tratta di "Cantando Dalla…Cattedrale", un concerto tributo eseguito dall'Orchestra Ritmico-Sinfonica diretta dal M° Antonio Palazzo con la presenza di Iskra Menarini, Mariella Nava, Michele Zarrillo, Pierdavide Carone, Leonardo Metalli, il pianista Teo Ciavarella, il chitarrista Roberto Guarino e la partecipazione straordinaria di Ornella Vanoni, la cui conduzione è affidata al brillante Alessandro Greco.Quello di stasera è l'evento conclusivo del calendario della manifestazione "Quattro giorni con Dalla", ideata dalla Fondazione Seca in perfetta armonia con il Polo Museale Diocesano, sostenuto dalla Città di Trani e patrocinato dalla Regione, dalla Provincia BAT, dalla locale Amministrazione Comunale, dal Comune di Isole Tremiti e da Puglia Promozione.Un progetto di narrazione collettiva che registra l'approvazione di Andrea Faccani, cugino ed erede del cantautore e Presidente della Fondazione Lucio Dalla: ieri sera "Conversando … a modo mio" ha visto, anzi raccontato, memorie, aneddoti, pensieri degli amici di sempre di Lucio, con Iskra Menarini e le sue splendide interpretazioni (su tutte "Caruso"), il M° Antonio Palazzo, Pierdavide Carone, Giuseppe Dimiccoli, Lucia de Mari, Teo Ciavarella, alla presenza del sindaco del Comune di Isole Tremiti Giuseppe Calabrese, che insieme a Floriana Tolve hanno ricordato episodi della vita e della attività creativa e operosa dell'eclettico "Lucio".La intera manifestazione è gratuita, ed è sold out. Per contatti info@fondazioneseca.it, 0883 582470.