Ottavio e tanti altri bellissimi cani nel Gran Shopping Molfetta

Il centro commerciale Gran Shopping Molfetta ha ospitato uno show tutto dedicato agli amici a quattro zampe, due giorni per giocare e imparare. Durante l'evento si sono alternati diversi educatori con le migliori competenze per dare dimostrazioni pratiche e fare delle piccole lezioni con chi ha voluto cimentarsi. Un modo per entrare in contatto con i tanti clienti che decidono di passeggiare con il proprio cane in un luogo ricco di stimoli e distrazioni e imparare piccoli trucchi e tecniche per rendere l'esperienza piacevole per tutti. Non sono mancati i momenti di gioco sia nella piazza centrale del centro commerciale e sia all'esterno dove, nella grande area dog allestita con giochi di agility, in tanti hanno potuto mettere alla prova le capacità dei propri cani. Come Ottavio, il bellissimo cocker spaniel che ha vinto il premio eccellenza.Due giorni di attività in collaborazione con Enci, ricchi di momenti di confronto, di condivisione di esperienze e conoscenze per sensibilizzare tutti alla meravigliosa esperienza che la vita con un cane comporta, difficoltà comprese. Utili consigli per capire come migliorare il già magico rapporto che si crea tra esseri umani e cane. Sempre più famiglie scelgono di accogliere in casa un cagnolino, e tanti coinvolgono i propri pelosetti nella vita quotidiana a 360°: come gestire il tempo in casa e fuori, organizzare la routine con gli impegni di tutti senza trascurare il cane, come gestire il cane in vacanza? Gli esperti hanno risposto a questo e molti altri quesiti per tutelare il benessere dei cani e del generale equilibrio della famiglia.L'evento esclusivo che il Gran Shopping ha organizzato in favore degli amici a quattro zampe, organizzato con Rmm Eventi&Comunicazione, ha visto anche un momento di valorizzazione sociale come ad esempio la collaborazione con "Never without Eros", appuntamento che contribuisce a sostenere attivamente tutte le associazioni e le strutture che operano nel settore.