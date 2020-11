Pagelle novembrine: vandali contro benefattori, Dpcm colorato, lockdown alla Bottaro e Trani Magica

e naturalmente "zero spaccato" per i vandali, chiamateli baby gang o con qualsiasi altro nome ma trattasi di me…e, che hanno danneggiato il furgoncino dell'associazione. Da anni l'Arges, di cui è responsabile il dott. Falco, si occupa di cure palliative domiciliari gratuite per pazienti non guaribili ma "curabili", affetti da tumori e patologie croniche invalidanti che necessitano di assistenza medica, infermieristica e psicologica presso il proprio domicilio. E il furgoncino, peraltro di seconda mano, è un importantissimo "mezzo" per trasferimento di medicinali e materiale necessario, ed in questo periodo di emergenza è addirittura indispensabile. Arges Onlus nasce dalla pulsione di alcuni professionisti con grande esperienza, altamente sensibili a questo tema. Così sensibili ed altruisti che il dott. Falco nella prima ondata dell'epidemia lavorando sul fronte si è beccato il Covid. E l'ha sconfitto.: Senza entrare nel merito delle decisioni prese, non essendo questo il luogo, ci sia consentito dare un voto pessimo alla confusione ingenerata anche dalla questione della colorazione delle zone a rischio. Dal rosso relativo all'arancione moderato, giallo sul giallo, verde senza speranza. Con interpretazioni artistiche caravaggesche, tutte atte solo a aumentare la confusione ed il senso di smarrimento della gente. Giudizio: Un buon voto, di quelli pieni che si danno a chi dimostra di essere ferrato sull'argomento. Se nel primo lockdown aveva sorpreso tutti posizionando dei "cancelli" alle entrate/uscite della città, se qualche settimana fa aveva già individuato delle "zone rosse" cittadine, ora vuole anticipare anche gli orari di uscita previsti dall'ultimo Dpcm. "Proveremo come sempre ad anticipare gli altri – ha detto il primo cittadino - e quindi anche il divieto di uscire. Se il Dpcm ce lo consente, questa volta anticiperò notevolmente rispetto alle 22 quella che è la misura che abbiamo già adottato e dove dire che sta già funzionando". Una misura necessaria "per non avere più tanta gente in giro il pomeriggio".-: E' già la terza settimana che viene portata avanti, e ancora le situazioni di disagio vengono segnalate in gran numero, non soltanto con foto, filmati e commenti sui social, ma anche con telefonate e messaggi e e-mail all'azienda, con precise descrizioni delle problematiche che quotidianamente si verificano in alcune zone della città. Cumuli di buste, ritardi nella raccolta, insomma da rivedere c'è ben più di qualcosa. All'apertura della terza isola ecologica mobile in piena piazza Plebiscito, il centro destra è intervenuto evidenziando con garbo la "infelice" scelta del sito, chiedendo lo spostamento della raccolta rifiuti in via Comneno, nella parte posteriore della palazzina sede dell'Amet.– Max Trani, chi è costui? Se lo domandano in tanti, e lui su Fb da anni riesce a mantenere il segreto mistero. E nello stesso tempo, creando il gruppo "Trani Magica", posta e commenta con arguta ironia e anche in vernacolo immagini straordinarie della nostra città, in particolare rarissime fotografie d'epoca, che ci mostrano una Trani davvero inimmaginabile. Fine conoscitore della storia e della cronaca cittadina, soprattutto del XX secolo, regala momenti malinconici di un passato che non c'è più. E che non ritornerà, se non nelle nostalgiche fotografie e cartoline da collezione.