Palazzo Beltrani, Domenico Dara presenta il suo "Malinverno"

Mercoledì 14 ottobre, ore 18.30, il Palazzo delle arti Beltrani ospita la presentazione del libro Malinverno di Domenico Dara (Feltrinelli Editore 2020). Dialoga con l'autore Vito Santoro. Iniziativa a cura della Libreria Luna di sabbia.In questo suo terzo romanzo Dara racconta la storia di Astolfo Malinverno, bibliotecario del paese di Timpanara. Oltre ai normali impegni del suo ruolo, di tanto in tanto passa dal macero per recuperare i libri che possono tornare in circolazione. Finché un giorno il messo comunale gli annuncia un nuovo impiego: il pomeriggio continuerà a occuparsi della biblioteca, ma la mattina sarà il guardiano del cimitero. Lettore dalla vivida immaginazione, Astolfo mescola le storie dei romanzi – per i quali inventa nuovi finali – con quelle dei compaesani, dei forestieri, dei lettori della biblioteca e dei visitatori del cimitero, dei vivi e degli estinti. A incuriosirlo è soprattutto una lapide senza nome e senza date: solo una fotografia, una donna dallo sguardo candido e franco, i capelli divisi in due bande liscissime e l'incarnato pallido. Per lui è da subito la sua Madame Bovary, la sua Emma. Attratto dal mistero racchiuso in quel volto, Astolfo si trova a seguire il filo che sembra dipanarsi dalla fotografia: tra i viottoli e le campagne di Timpamara , complice l'apparizione di una giovane sconosciuta nerovestita, prende forma a poco a poco una storia che mai Astolfo avrebbe saputo immaginare.Domenico Dara vive e lavora tra Valbrona, in provincia di Como, e Milano. Cresciuto a Girifalco, ha studiato alla facoltà di Lettere e Filosofia di Pisa, dove si è laureato nel 1996 con una tesi sulla poesia di Cesare Pavese. Nel 2013 è stato finalista al premio Italo Calvino con il romanzo Breve trattato sulle coincidenze (Nutrimenti, 2014), per il quale ha ottenuto numerosi riconoscimenti, fra cui il premio Palmi, il premio Viadana, il premio Corrado Alvaro e il premio Città di Como. Sempre per Nutrimenti ha poi pubblicato il romanzo Appunti di meccanica celeste (2016), vincitore del Premio Padula, del Premio Città di Rieti e del Premio Stresa.Il Palazzo Beltrani garantisce lo svolgimento dell'evento in sicurezza, nel rispetto delle disposizioni vigenti per il contenimento del virus Covid-19. L'ingresso gratuito è consentito solo con l'uso della mascherina. I partecipanti sono invitati a rispettare la distanza minima interpersonale di 1 metro.