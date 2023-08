Palme spelacchiate e aiuole desertiche “nnanze a la ville”: l’arida accoglienza di piazza Plebiscito

Della villa comunale, il famoso "polmone verde" della città (che in mancanza di interventi è da considerarsi collassato), abbiamo già parlato nei giorni scorsi, ma è giusto far notare anche le condizioni del piazzale che "accoglie" nella villa i visitatori. Piazzale che per essere…coerenti con le condizioni di alcune zone della villa è completamente lasciato allo stato brado.Eppure quella secolare piazza Plebiscito, un tempo nota come largo San Domenico per la presenza dell'omonima chiesa (anch'essa oggi diventata cantiere fantasma), con quella grande aiuola centrale in cui dal 1905 campeggia la statua di Matteo Renato Imbriani, apre all'ingresso nella villa comunale mostrandosi oggi letteralmente spoglia.Il primo elemento che si intravede sono le palme dell'aiuola, "palme" solo per definizione, perché di elementi che ricordino una palma c'è ne sono davvero pochi, di fronde neanche un accenno: ne è rimasto solo il tronco malandato. Se poi ci si avvicina all'aiuola, circondata da una recinzione che ormai si è arresa da tempo a ruggine e vandali, appare chiaro che la manutenzione di quello che prima era un prato è venuta meno da tempo, sostituita purtroppo da cartacce ed erbacce giallastre.La fontana che perimetra l'aiuola, elemento di frescura che non zampilla ormai da molto, è solo un ricordo; il marmo è sporco, e all'interno si notano detriti e sporcizia.E così l'aiuola che poteva essere un'oasi all'ingresso della villa comunale nonché colpo d'occhio per i visitatori è invece diventata terra arida e poco piacevole alla vista.Da sottolineare che la posizione di questa grande aiuola è di grande visibilità, e dunque per chi gira a Trani ma anche per chi ci vive è un pessimo biglietto di presentazione della città, che invece andrebbe sistemata e curata.