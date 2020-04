Parte Radio(web) DaD della Baldassarre di Trani con l'Istituto Comprensivo 10 di Modena

Il fermento per le due scuole era nell'aria da giorni. L'idea eccitante e motivante al tempo stesso, specie in questo periodo di chiusura delle scuole. E invece una web radio, fondata in gemellaggio tra la scuola Baldassarre di Trani e l'Istituto Comprensivo 10 di Modena, proprio nel giorno della Liberazione dell'Italia, ha il sapore della scommessa e della gioia di vivere, della ri- apertura dello spirito e della mente attraverso uno strumento come la web radio che veicoli messaggi, musica, spunti di didattica, discussioni, confronti, tra docenti, alunni e genitori.La prima trasmissione di Radio DaD - Diciamocelo a Distanza programmera' contributi di cantanti, attrici e attori che interpretano la nostra Festa Nazionale a 75 anni dal 25 aprile del 1945, giorno della Liberazione dalla dittatura e dall'occupazione nazi-fascista. Da Trani sono previsti gli interventi di: Marco Galiano (Dirigente Scolastico, S.S. 1 G. Baldassarre di Trani), Cherubina Palmieri (assessore alla Gentilezza, al Patrimonio, alla Trasparenza e all'Innovazione del comune di Trani), Felice Di Lernia (assessore alla Pubblica Istruzione e alle Culture del comune di Trani), Roberto Tarantino (dirigente scolastico in pensione, presidente di ANPI BAT), Pierluigi Colangelo (Legambiente Trani), Siro Sterpellone (ANPI Trani). L'Istituto Comprensivo 10 di Modena ha programmato letture ed interventi in collaborazione con l'Istituto Storico di Modena ed Emilia Romagna Teatro Fondazione, con gli interventi di attori amici della scuola e la Compagnia Stabile ERT.La scuola tranese e quella modenese realizzeranno podcast tematici cerando di catturare l'interesse degli ascoltatori ma anche rilanciando un modo alternativo e stimolante di didattica. Buon ascolto sulla piattaforma online Spreaker al link https://www.spreaker.com/user/radiodad.