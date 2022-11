"Pasolini, concerto disegnato": Davide Toffolo e i Tarm al Castello di Trani il 3 dicembre prossimo

Farà tappa a Trani al Castello Svevo, con ingresso gratuito, sabato 3 dicembre il tour "Pasolini, Concerto disegnato": disegni, musica, immagini e parole ispirati alla biografia di Pasolini saranno gli elementi cardine del live in cui il corpo del poeta friulano, la sua voce, i suoi pensieri scandalosi muovono i pennelli di Davide Toffolo, sulla musica dei Tre Allegri Ragazzi Morti.Lo spettacolo è "spiegato" sui social: "Per chi non l'avesse ancora visto, lo spettacolo funziona così: Davide Toffolo, accompagnato da un emozionante ambiente sonoro live e dalle parole pronunciate dalla voce di Pier Paolo Pasolini, disegna dal vivo con pennelli e colori proiettati su grande schermo. La musica (suonata da Enrico Molteni, Luca Masseroni e Andrea Maglia) nasce dai temi delle canzoni dei Tarm e viene spinta in loop psichedelici mentre le registrazioni audio della vera voce di Pasolini e alcune immagini tratte dalle sue migliori opere irrompono nel tappeto sonoro".Pasolini, uno degli autori più significativi e controversi del '900 sarà raccontato attraverso uno spettacolo sui generis che mescola disegno e musica. Sarà un modo per unire le due anime fondamentali che hanno dato vita al gruppo mascherato più transgenerazionale e amato d'Italia, che da oltre 25 anni continua ad animare la musica indipendente.