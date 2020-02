Passaggio a livello di via de Robertis, l'incontro domani a Palazzo di Città

Per motivi di contingenza, Marco Marchese, responsabile della soppressione PL e del risanamento acustico della Direzione investimenti di RFI, non potrà essere domani a Trani. Il nuovo e definitivo accordo per l'attuazione del piano di soppressione del passaggio a livello di via de Robertis sarà firmato in queste ore, digitalmente, tra le parti.Per analogo motivo, l'incontro di domani alle 10, previsto inizialmente a villa Guastamacchia, si terrà invece a Palazzo di Città e sarà riservato solo alla stampa. Parteciperanno il sindaco della Città, Amedeo Bottaro e Giuseppe Macchia (Responsabile ingegneria della Direzione territoriale produzione di Bari di RFI).Sarà garantita la diretta dell'incontro sulla pagina Facebook "Città di Trani" per consentire a tutti i cittadini di essere informati.