Per la "Earth hour" del Wwf a Trani liberazione in notturna delle tartarughe marine

Il 23 marzo torna Earth Hour – L'Ora della Terra, la più grande mobilitazione ambientalista al mondo organizzata dal WWF a sostegno e celebrazione del nostro Pianeta è tra tante manifestazioni anche nelle città del territorio spicca la "spedizione" serale che avverrà a Trani. Infatti il Centro Recupero tartarughe marine wwf Molfetta libererà in serata alcune tartarughe marine.eseguiranno l'operazione al largo del porto. All'evento parteciperà anche il sindaco Amedeo Bottaro.È da sottolineare che dal porto di Trani viene liberato il più alto numero di tartarughe marine all'anno in tutto il Mediterraneo grazie proprio al presidio territoriale che ha base a Molfetta.La Natura ha un ruolo fondamentale per garantire la nostra sussistenza e per fronteggiare il cambiamento climatico. Ogni nostra azione è determinante per poter dare un contributo alla lotta alla crisi climatica e in questo modo tutelare il Pianeta e la nostra salute: per questo il WWF invita tutti a regalare parte del proprio tempo al futuro del Pianeta (e dunque a sé stessi e alle future generazioni).Sono molte le manifestazioni per questa data, e non coinvolgono solo i volontari dell'associazione del panda. L'aspetto istituzionale dell'evento, richiesto a tutti i comuni dall'ANCI (l'associazione di comuni italiani) è' garantito dallo spegnimento di luoghi e monumenti-simbolo delle varie città, grandi e piccole. In Puglia, tra le varie iniziative, a Bari si spegneranno tutte le luci del Lungomare Nazario Sauro, mentre a Trani si spegnerà la facciata del Palazzo di Città. Luci spente in Piazza Vittorio Emanuele II a Giovinazzo, mentre a Toritto calerà il buio dalle 20,30 alle 21,30 su tutta Piazza Aldo Moro compreso il Monumento ai Caduti, sul Palazzo comunale e sul campanile della Chiesa Matrice di San Nicola. A Brindisi verranno spenti le Colonne romane, Palazzo Nervegna, il Teatro Verdi, Porta Napoli, il Bastione Carlo V, le vasche limarie. A Lecce si spegneranno le luci di Piazza Italia e Porta san Biagio. A Tricase verranno spenti i tre fari tricolore che illuminano la facciata di Palazzo Gallone.Ma in particolare tutte le Oasi, Organizzazioni Affiliate (OA) e i gruppi di volontari si stanno attivando per rendere questo 23 marzo particolarmente significativo.In un momento pieno di difficoltà e incertezza i gesti simbolici messi in atto e le attività organizzate per questa occasione diventano un grido di pace e solidarietà perché solo insieme possiamo far sentire la nostra voce chiedendo un futuro più sicuro, giusto e sostenibile per tutti.Tanti eventi per un solo obiettivoA Bari il WWF Levante Adriatico organizza nella ludoteca dell'Ospedale Pediatrico Giovanni XXIII (Via Amendola n. 207) dalle ore 19,30 alle ore 21,30 laboratori creativi, giochi, letture condivise e dialogate sulle tematiche ambientali e del risparmio energetico per i piccoli pazienti insieme ai bambini che vorranno venire con le loro famiglie. L'evento in collaborazione con l'associazione "Libri su misura". La scrittrice Lucia Schiralli leggerà alcuni brani dai suoi libri per bambini e alla fine dell'attività verranno distribuiti gadget del WWF. L'ingresso è libero.«Earth Hour – spiega la delegata regionale WWF Puglia, Lara Marchetta – è una iniziativa che ci ricorda, una volta di più, che l'uomo e la natura sono un tutt'uno e che ognuno di noi, anche con piccoli gesti quotidiani, può contribuire al bene del pianeta».