Persone non autorizzate sui binari a Palese: ancora ritardi da e per Trani

Ritardi e cancellazioni anche questo pomeriggio, 9 gennaio, sulla linea adriatica tra Bari e Barletta, per la presenza di "persone non autorizzate" lungo i binari tra Bari Parco Nord e Palese. Si tratta di persone richiedenti asilo ospitate nel CARA.La circolazione è rimasta sospesa dalle 15.40 ed è stato richiesto l'intervento delle Forze dell'Ordine per consentire la regolare ripresa.I treni Alta Velocità, Intercity e Regionali hanno registrato ritardi sino a 40 minuti ed alcuni treni Regionali da e per il capoluogo pugliese sono stati soppressi. Una situazione che diventa sempre più insostenibile per i pendolari, quotidianamente costretti a giungere sui posti di lavoro, a scuola, all'università o semplicemente a rientrare a casa con ritardo.La circolazione va lentamente riprendendo regolare dalle 18.30.