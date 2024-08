Piazzetta Peter Pan in preda all'erba incolta, cresce il rischio incendi

«E' proprio il caso di citare il proverbio: "campa cavallo che l'erba cresce". Come ogni anno, il comune di Trani ha emesso una ordinanza, nella quale invita tutti i proprietari dei terreni, giardini, esistenti in prossimità della città siano essi privati che pubblici, a rimuovere erbacce, sterpaglie e tutto quanto può essere causa di incendi, a salvaguardia della pubblica incolumità.Viene spontaneo chiedersi: com'è possibile che chi emette l'ordinanza, cioè il Comune di Trani, sia il primo inadempiente! Mi riferisco alla piazzetta denominata "Peter Pan" in via Pugliese, ancora oggi 01-08-2024, piena di erbacce e sterpaglie di ogni tipo, già secche che accidentalmente possono prendere fuoco.Ancor più grave, se si pensa che sulla piazzetta, si affacciano balconi e locali delle confinanti abitazioni. Questo dovrebbe essere un luogo di aggregazione un po' per tutti , visto che esiste un campo di pallacanestro nel quale ahimè sono rimasti solo i pannelli.Che tipo di esempio ci viene dalle istituzioni! Eppure consiglieri comunali, assessori, sono stati investiti del problema, ad oggi ancora nulla. Spero che ci sia qualcuno che si renda conto e provveda!».