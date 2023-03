Restituito alla cittadinanza il campetto Peter Pan dopo i recenti interventi

È stato nuovamente inaugurato questa mattina il campetto di basket playground "Peter Pan", dopo che il movimento Trani Sociale, in particolare col suo gruppo giovanile ed il gruppo Trani 2.0, si sono accollate le spese per riparazione e ripristino del campetto. Siamo tra via Pugliese e via Leoncavallo e c'è voglia di restituire alla città ed in particolare agli appassionati di sport, spazi e strutture adeguate, sempre troppo poche a Trani. Un plauso al movimento guidato da Daniele Santoro per il gruppo adulti e da Alessandro Petio per quello giovanile. Da oggi c'è un punto di riferimento in più grazie a loro, per praticare attività sportiva all'aria aperta.