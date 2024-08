Pista d’atletica a Trani, Mannatrizio: “Mi auguro diventi polo attrattivo per tanti giovani”

Finalmente ci siamo:. Il Coni ha comunicato esito favorevole alla realizzazione di questo nuovo progetto, così come la Fidal (Federazione Italiana di Atletica Leggera).Sicuramente è stato fondamentale l'apporto di, che ha spinto con grande forza e determinazione affinché si arrivasse a tutto ciò: "Si è conclusa questa prima fase con l'ottenimento del parere preventivo Fidal e successivamente Coni, parere fondamentale per la realizzazione del Polivalente Sant'Angelo- commenta Mannatrizio- ringrazio gli uffici nazionali e regionali di Fidal e Coni. Un'opera finanziata con i fondi PNRR: il bando era chiaro,. I. Avremo una pista d'atletica a 6 corsie, all'interno ci saranno le aree destinate ai lanci e ai salti. Mi auguro che la realizzazione di un nuovo impianto sportivo possa essere polo attrattivo per tanti giovani, e chissà che in futuro un giovane tranese possa partecipare alle Olimpiadi, allenandosi sul Polivalente Sant'Angelo."I lavori prevedono inoltre la realizzazione di parcheggi, la cui zona è stata già individuata e tracciata, ma non solo: ci sarà anche una pista ciclabile. Trani avrà finalmente un nuovo impianto sportivo, una nuova casa per l'atletica, con la speranza che molti possano avvicinarsi a queste discipline sportive e con la speranza che magari possano nascere nuovi talenti sul territorio tranese.