Più spazi esterni e nessuna tassa per l’occupazione del suolo pubblico: la proposta di Sud al Centro passa anche da Trani

L'attuale emergenza sanitaria sta mettendo in ginocchio tutti i lavoratori d'Italia ma ci sono dei settori, in particolare, che sono stati maggiormente toccati dalla crisi dovuta alla pandemia e che stanno subendo, più di tutti, le conseguenze di questo mostro invisibile. Uno di questi è quello dei bar e dei ristoranti. C'è chi si è organizzato in queste settimane puntando sul porta a porta o sull'e-commerce, ma i numeri sono impietosi. Posti di lavoro fortemente a rischio se dovesse perdurare ancora la situazione. Da qui la proposta di Sud al Centro Puglia: raddoppiare gli spazi esterni di bar e ristoranti (dove è possibile ed indipendentemente dalla superficie interna del locale) stabilendo, per 24 mesi, la totale gratuità della tassa di occupazione e del canone di concessione.Come coordinatore di Sud al Centro non posso ignorare il grido d'allarme lanciato da molti lavoratori della mia città e non posso che farmi portavoce di questa soluzione per la città di Trani. Quella ideata da Sud al Centro, il movimento politico guidato dalla consigliera regionale Anita Maurodinoia, è una soluzione pratica per far ripartire le attività commerciali dando loro un po' di respiro.È vero, da giugno, in base all'ultimo decreto del Governo, riapriranno bar e ristoranti ma l'obbligo di mantenere le distanze di sicurezza comporterà la perdita della metà dei posti a sedere. Tuttavia, il raddoppio degli spazi esterni, senza costi aggiuntivi, permetterà di garantire gli spazi interpersonali tra i clienti e di far ripartire le attività commerciali. Ripartire davvero.La proposta sarà sottoposta dai consiglieri comunali e dalla classe dirigente di Sud al Centro in tutti i Comuni della provincia di Bari. Come coordinatore di Trani, desidero che la stessa proposta sia sottoposta anche all'attenzione dell'Amministrazione Bottaro. Non lasciamo da sole le attività del nostro territorio.