Play Off: la gabbia chiude, addio al campetto di via Gisotti

Cronaca di una chiusura annunciata per il campetto di basket di via Gisotti. Un post della Pro Loco Turenum spiega la propria posizione: "Non chiedeteci perché il Comune non abbia mantenuto l'impegno di erogare energia elettrica e sistemare le luci, così come previsto dalla convenzione per condivisione dei Beni N. 2214 -articolo 6 -- La pro loco, dopo aver destinato oltre 7.000 euro per la sistemazione e la manutenzione del campo, ha speso circa 2.000 euro (dato in aggiornamento) per coprire le spese non previste, derivanti dai consumi di energia e dai costi di allaccio, solo per mantenere fede all'impegno assunto e portare avanti il progetto, pur senza la certezza di recuperare le spese sostenute.Non chiedeteci perché la nostra proposta di gestione per un nuovo triennio, inizialmente fortemente caldeggiata tanto da concedere una proroga tecnica causa covid, giaccia senza risposta da 8 mesi, nonostante svariate pec e mail di richieste informazioni.- La Pro Loco ha confermato la disponibilità a proseguire la gestione a condizione che fossero mantenuti gli accordi iniziali relativi alla erogazione di energia elettrica. Inoltre, non perseguendo fini di lucro, si è dichiarata intenzionata ad impiegare l'eventuale rimborso nella realizzazione di un nuovo impianto di illuminazione interna per consentire un maggior utilizzo del campo durante le ore serali estive.Non chiedeteci perché un campetto il cui impegno energetico corrisponde al consumo di 1 telecamera da 12v, 1 citofono da 12v ed una serratura da 12v, abbia ricevuto bollette da 230 euro e 108 euro negli ultimi 2 mesi;Non chiedeteci perché, oltre alle rassicurazioni vacue di "proposte da rivedere" non ci sia mai stata una comunicazione ufficiale , un contraddittorio, un semplice incontro chiarificatore con una motivazione concreta, nonostante la volontà certa del Sindaco Amedeo Bottaro di confermare la nostra gestione, in virtù dei risultati ottenuti.La precisa regolamentazione degli ingressi e delle prenotazioni, infatti, ha evitato che vi fossero problemi legati alla quiete pubblica e l'attenta gestione della struttura ha scongiurato il pericolo che si verificassero atti vandalici, come sovente è avvenuto in passato.Non chiedeteci perché in una città dove l'acquisto di 2 anelli (bellissima iniziativa) per un campetto vandalizzato diventi un evento eccezionale mentre il riabbandono di un campetto messo a nuovo non desti l'interesse serio di alcuno;In conclusione, la Turenum Pro Loco Trani, nonostante le avversità, avendo a cuore l'interesse della città, si è adoperata per la riqualificazione di una struttura in degrado, offrendo la possibilità a numerosissimi utenti di utilizzarla al meglio. E' stato un impegno gravoso e continuo nel tempo, che ha regalato, altresì, importanti soddisfazioni non ultima quella di essere interpellati da città limitrofe per ricevere dettagli utili a replicare il progetto;Evidentemente tutto ciò non è bastato o ha turbato qualcuno. Il fare molto in cambio di niente può destabilizzare chi ha altre logiche.Desideriamo vivamente ringraziare le poche ma valide aziende che ci hanno sostenuto nel tempo e tutti i giocatori e le squadre che hanno avuto grande cura e rispetto del luogo, sopportandoci con i piccoli contributi richiesti per l'utilizzo.Provvederemo entro la settimana prossima allo smontaggio di tutta la domotica e delle serrature ed alla cessazione del contratto di energia.Lasceremo tuttavia la rete perimetrale sostituita (1.600 euro), i tabelloni e gli anelli con la speranza che tutto resti nelle medesime condizioni e che il campo possa essere utilizzato nelle more di un riaffidamento, ricordando che la struttura è uno spazio ludico di quartiere e non una struttura sportiva".Per la Turenum Pro Loco TraniIl PresidenteAngelo AvvenienteLa Gabbia - Playground TraniNiki VesciaMariella ZitoliGerardo MagnoAnna BrizziCooperativa Sociale IRISOttica Mazzone ottici dal 1955Analisi Papagni