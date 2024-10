Pnrr mense scolastiche, finanziata anche la Petronelli

E' stata pubblicata sul sito del Ministero dell'Istruzione e del Merito (MIM) la graduatoria degli interventi del nuovo Piano mense scolastiche PNRR, relativo all'avviso del 29 luglio 2024, che ha messo a disposizione dei Comuni risorse pari a 515 milioni di euro per la realizzazione e messa in sicurezza di mense scolastiche, al fine di favorire il tempo pieno.Saranno finanziati 890 interventi con una percentuale del 63,11% destinata al Mezzogiorno.Fra le candidature andate a buon fine c'è anche quella della Città di Trani che aveva candidato la realizzazione di una terza mensa scolastica dopo Beltrani e Bovio (progetti, questi due, finanziati e cantierizzati): si tratta di uno spazio a servizio della scuola Petronelli. La struttura finanziata avrà una superficie coperta massima di 250 metri quadrati (600.000 euro l'importo richiesto)."Siamo molto contenti del risultato" commenta il sindaco, Amedeo Bottaro. "Grazie ai precedenti finanziamenti, abbiamo già avviato lavori significativi nella Beltrani e nella Bovio, ma era fondamentale continuare su questa strada. Il nuovo finanziamento ci permetterà di migliorare l'offerta della Petronelli, garantendo spazi adeguati, moderni e accoglienti per la mensa scolastica. Questo progetto non solo migliorerà la qualità del servizio, ma contribuirà anche a creare un maggiore senso di comunità e di condivisione tra gli alunni. Ringrazio tutti coloro che hanno collaborato e supportato questo progetto, in particolare i membri della Giunta,a dirigenza della scuola ed i nostri tecnici, per il loro impegno instancabile".