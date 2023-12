Pnnr: finanziata offerta formativa del settore turistico di Prometeo ETS e Comune

L'Ente del Terzo Settore Ifor Pmi Prometeo Puglia, grazie al progetto di rete presentato con la Città di Trani e molte aziende del settore turistico, è stato selezionato dalla Regione Puglia per l'attuazione di interventi formativi a valere sui fondi del programma Next Generation You (Missione 5 – Componente 1 – Investimento 1.4 "Sistema duale" del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza).L'offerta formativa consentirà a molti ragazzi che non hanno terminato gli studi o che non hanno assolto il cosiddetto obbligo formativo di rientrare in un sistema formativo finalizzato al rilascio di una qualifica professionale.A tal proposito l'Ifor Pmi Prometeo Ets ha promosso ed istituito, con le scuole della BAT (gli I.I.S.S. "Moro" di Trani e "Leontine e G. De Nittis" di Barletta) e con i Comuni di Trani e Barletta (partner istituzionali del progetto) una specifica rete per arginare il fenomeno della dispersione scolastica, specie quella legata all'abbandono nel biennio ordinamentale, che, sempre di più, sfugge alla politica degli interventi previsti dalle politiche sociali.Nel centro formativo di Trani partirà, nel prossimo gennaio, il percorso di studi per "Operatore ai servizi di promozione ed accoglienza turistica". Possono aderire i giovani che hanno interrotto la frequenza durante il primo anno del biennio delle superiori o giovani fino a 25 anni (non compiuti al momento dell'iscrizione) che hanno assolto o siano stati prosciolti dal diritto-dovere all'istruzione, privi di titolo di studio di istruzione secondaria di secondo grado e che, anche a seguito di eventuali interventi di riconoscimento di crediti formativi in ingresso, si iscrivono ai percorsi duali volti al conseguimento di una qualificazione.Si tratta di un percorso triennale al termine del quale i giovani partecipanti saranno in grado di svolgere, all'interno di aziende turistiche e/o ricettive, attività di accoglienza, informazione e promozione in rapporto alle esigenze del cliente, con competenza nella prenotazione ed assistenza e nell'evasione delle pratiche amministrativo-contabili.Il corso di qualifica, interamente gratuito, ha una durata di 3200 ore di formazione, di cui oltre 1500 svolti in "alternanza rafforzata" ovvero in assetto esperienziale all'interno delle numerose aziende turistiche ospitanti. Ma non è tutto. Ad ogni partecipante è garantita un'indennità di frequenza. È prevista, inoltre, la partecipazione gratuita alle fasi di alternanza, in Italia e all'estero. Saranno distribuiti i libri di testo e tutto il materiale didattico. Il conseguimento della qualifica professionale triennale di "Operatore alla promozione ed accoglienza turistica", riconosciuta su tutto il territorio nazionale, è l'obiettivo ultimo del percorso formativo. Dopo l'ottenimento della qualifica gli allievi potranno accedere al corso di diploma di Tecnico dei servizi turistici o rientrare nel sistema ordinamentale.L'agenzia formativa e i partner di progetto, tra i quali gli hotel del gruppo Apulia Hotel (strutture ricettive in Calabria e in Puglia, ad Ostuni, Mattinata e Rodi Garganico), Rds Hotel (Nicotel Bisceglie), l'Hotel Salsello di Bisceglie, la Turismo e Sviluppo Srl di Trani, il CFM di Ancona, l'ITS Turismo Regionale della Puglia, l'ILA di Montpellier (Francia), la srl Puglia Idea (gestore di numerosi villaggi turistici di Peschici e Vieste), mettono in campo un'iniziativa concreta che può aiutare i giovani a maturare la capacità di prendere decisioni per scegliere in modo autonomo il proprio futuro, a rimanere in un circuito formativo ed entrare nel mondo del lavoro, valorizzando attitudini ed aspirazioni, molto spesso minate dall'assenza di opportunità.Per ogni altra informazione contattare l'Ifor Omi Prometeo Ets, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13 nelle sedi di Trani ubicate in via Casale 25 (Agenzia per il Lavoro) e nella sede formativa di via Andria 157.ContattiPrometeo EtsTelefono:0883.500536Per informazioni: dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13, nelle sedi di Trani ubicate in via Casale 25 (Agenzia per il Lavoro) e nella sede formativa di via Andria 157.