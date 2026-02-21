Percorsi di autonomia per persone con disabilità, lunedì la conferenza di presentazione

Lunedì 23 febbraio alle 11.00 nella sala Tamborrino del Comune di Trani, si terrà la conferenza stampa di presentazione dell'avviso pubblico per i tirocini del PNRR "Percorsi di autonomia per persone con disabilità".Saranno presenti:Amedeo Bottaro - Sindaco del Comune di TraniAngelantonio Angarano - Sindaco del Comune di BisceglieFabrizio Ferrante – Vice sindaco di Trani con delega alla diversabilitàAlessandra Rondinone – Assessore alle Politiche Sociali del Comune di TraniRoberta Rigante – Assessore alle Politiche Sociali del Comune di BisceglieAlessandro Nicola Attolico – Dirigente dell'Ufficio di PianoSalvatore Venditti – Direttore IFOR PMI Prometeo Puglia ETSSaranno attivati 12 tirocini extracurricolari della durata di tre mesi, destinati a persone con disabilità ad alto funzionamento, residenti nei comuni di Trani e Bisceglie, previsti dal progetto PNRR "Percorsi di Autonomia per Persone con Disabilità" – Missione 5 "Inclusione e Coesione", Sub Investimento 1.2 – CUP C84H22000050007.L'iniziativa, promossa dall'Ambito Territoriale Sociale di Trani-Bisceglie, vede IFOR PMI Prometeo Puglia ETS quale soggetto attuatore della Linea C dedicata allo sviluppo delle competenze digitali e alla promozione del lavoro anche a distanza."L'obiettivo dei percorsi di autonomia per persone con disabilità è duplice - dichiara Alessandro Nicola Attolico, dirigente dell'Ufficio di Piano del Comune di Trani - se da una parte stiamo rafforzando l'autonomia personale dei beneficiari della misura, dall'altra stiamo costruendo e strutturando le precondizioni per favorire una reale integrazione delle risorse professionali beneficiarie del progetto. Questo intervento rappresenta un passaggio concreto nella costruzione di percorsi di autonomia reale per le persone con disabilità, rafforzando l'integrazione tra servizi sociali e il sistema produttivo locale, creando inoltre condizioni strutturate per un'inclusione lavorativa sostenibile e misurabile nel tempo".