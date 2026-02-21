Disabilità
Disabilità
Enti locali

Percorsi di autonomia per persone con disabilità, lunedì la conferenza di presentazione

Saranno attivati 12 tirocini extracurricolari della durata di tre mesi

Trani - sabato 21 febbraio 2026 10.20
Lunedì 23 febbraio alle 11.00 nella sala Tamborrino del Comune di Trani, si terrà la conferenza stampa di presentazione dell'avviso pubblico per i tirocini del PNRR "Percorsi di autonomia per persone con disabilità".

Saranno presenti:
Amedeo Bottaro - Sindaco del Comune di Trani
Angelantonio Angarano - Sindaco del Comune di Bisceglie
Fabrizio Ferrante – Vice sindaco di Trani con delega alla diversabilità
Alessandra Rondinone – Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Trani
Roberta Rigante – Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Bisceglie
Alessandro Nicola Attolico – Dirigente dell'Ufficio di Piano
Salvatore Venditti – Direttore IFOR PMI Prometeo Puglia ETS

Saranno attivati 12 tirocini extracurricolari della durata di tre mesi, destinati a persone con disabilità ad alto funzionamento, residenti nei comuni di Trani e Bisceglie, previsti dal progetto PNRR "Percorsi di Autonomia per Persone con Disabilità" – Missione 5 "Inclusione e Coesione", Sub Investimento 1.2 – CUP C84H22000050007.

L'iniziativa, promossa dall'Ambito Territoriale Sociale di Trani-Bisceglie, vede IFOR PMI Prometeo Puglia ETS quale soggetto attuatore della Linea C dedicata allo sviluppo delle competenze digitali e alla promozione del lavoro anche a distanza.

"L'obiettivo dei percorsi di autonomia per persone con disabilità è duplice - dichiara Alessandro Nicola Attolico, dirigente dell'Ufficio di Piano del Comune di Trani - se da una parte stiamo rafforzando l'autonomia personale dei beneficiari della misura, dall'altra stiamo costruendo e strutturando le precondizioni per favorire una reale integrazione delle risorse professionali beneficiarie del progetto. Questo intervento rappresenta un passaggio concreto nella costruzione di percorsi di autonomia reale per le persone con disabilità, rafforzando l'integrazione tra servizi sociali e il sistema produttivo locale, creando inoltre condizioni strutturate per un'inclusione lavorativa sostenibile e misurabile nel tempo".
  • pnrr
Altri contenuti a tema
Pnrr mense scolastiche, finanziata anche la Petronelli Scuola e Lavoro Pnrr mense scolastiche, finanziata anche la Petronelli La progettualità si aggiunge a quelle, già in fase di esecuzione, nella Beltrani e nella Bovio
Pnnr: finanziata offerta formativa del settore turistico di Prometeo ETS e Comune Vita di città Pnnr: finanziata offerta formativa del settore turistico di Prometeo ETS e Comune L’offerta consentirà a molti ragazzi che non hanno terminato gli studi di rientrare in un sistema finalizzato al rilascio di una qualifica professionale
Cinquepalmi: “Ignorate le norme ambientali. Le cose fatte in maniera frettolosa vanno a finire male” Politica Cinquepalmi: “Ignorate le norme ambientali. Le cose fatte in maniera frettolosa vanno a finire male” La denuncia via social dell'ex consigliera comunale
Il futuro corre sulla pista, la "Corsa di Miguel” a Trani: festa dello sport e dell'inclusione
21 febbraio 2026 Il futuro corre sulla pista, la "Corsa di Miguel” a Trani: festa dello sport e dell'inclusione
Rifiuti, De Simone accusa: “In Puglia ciclo mai chiuso, discariche al collasso e ritardi sugli impianti”
21 febbraio 2026 Rifiuti, De Simone accusa: “In Puglia ciclo mai chiuso, discariche al collasso e ritardi sugli impianti”
Trani si trasforma in una "Macchina del Tempo ": domenica 22 febbraio tornano i Mercatini d’Autore
21 febbraio 2026 Trani si trasforma in una "Macchina del Tempo": domenica 22 febbraio tornano i Mercatini d’Autore
Confcommercio Bari Bat, Luigi Menduni eletto nuovo Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori
21 febbraio 2026 Confcommercio Bari Bat, Luigi Menduni eletto nuovo Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori
In Biblioteca la presentazione del progetto “S.O.G.L.I.A.” per l’integrazione e l’autonomia
21 febbraio 2026 In Biblioteca la presentazione del progetto “S.O.G.L.I.A.” per l’integrazione e l’autonomia
Lions Club Ordinamenta Maris Trani e AVIS organizzano una donazione straordinaria di sangue
21 febbraio 2026 Lions Club Ordinamenta Maris Trani e AVIS organizzano una donazione straordinaria di sangue
Salute e benessere: una donazione del Rotary per il liceo “Vecchi” di Trani
20 febbraio 2026 Salute e benessere: una donazione del Rotary per il liceo “Vecchi” di Trani
San Marco-Trani, Moscelli: «Concentrazione e consapevolezza. Trasferta vietata? Un peccato»
20 febbraio 2026 San Marco-Trani, Moscelli: «Concentrazione e consapevolezza. Trasferta vietata? Un peccato»
Amministrative 2026, Fabrizio Ferrante: “Il PD deve guidare la coalizione. Io candidato? Deciderà il partito”
20 febbraio 2026 Amministrative 2026, Fabrizio Ferrante: “Il PD deve guidare la coalizione. Io candidato? Deciderà il partito”
Trani, nasce un nuovo asse civico: intesa tra "Per la Puglia " e "Trani Futura " di Antonio Befano
20 febbraio 2026 Trani, nasce un nuovo asse civico: intesa tra "Per la Puglia" e "Trani Futura" di Antonio Befano
© 2001-2026 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.