Cinquepalmi: “Ignorate le norme ambientali. Le cose fatte in maniera frettolosa vanno a finire male”

L'ex consiglierache avrebbe, come riportato da unsul Corriere del Mezzogiorno, "eluso" leche anche la legislazione Ue impone, utilizzando, continua nel post la Cinquepalmi, "la scusa dei".L'articolo di riferimento è quello di Fabio Modesti, il frammento riportato dall'ex consigliera recita quanto segue:" Il Comune di Trani ha candidato a finanziamento la riqualificazione della costiera di levante. Un intervento da quasie la restante parte oggetto di mutuo a 29 anni a tasso fisso contratto con Cassa depositi e prestiti (CdP). Il progetto preliminare e poi quello definitivo sono stati esclusi dalla valutazione ambientale strategica () anche se il complesso degli interventi va in variante al piano urbanistico e l'intervento principale, ossia il consolidamento della falesia al piede ed alla sommità, che dovrebbe essere assoggettato a valutazione di impatto ambientale (Via), non lo è stato.