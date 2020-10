Porta a porta, da domenica sera conferimento dei rifiuti in maniera differenziata

Lunedì 19 ottobre 2020 inizia la raccolta differenziata porta a porta.Per una buona partenza è fondamentale contare sulla massima collaborazione da parte della cittadinanza. Le famiglie (tutte le utenze domestiche) a partire da domenica sera dovranno conferire in maniera differenziata i propri rifiuti seguendo il calendario settimanale: si parte con la frazione organico. Per qualsiasi informazione è possibile contattare AMIU S.p.A. al Numero Verde 800.665155 o consultare il sito www.amiutrani.it.Il sindaco di Trani, Amedeo Bottaro, ha lanciato un messaggio ai cittadini facendo leva sul senso di responsabilità. "Si avvicina una data fondamentale per la nostra città. Amiu Trani è a disposizione di tutti per fugare dubbi e fornire chiarimenti ed assistenza. Comprendo la preoccupazione che inevitabilmente accompagna una fase nuova e di cambiamento. Quando si va a impattare sulle abitudini delle persone, è normale che ci siano timori. Far bene la raccolta differenziata diventa però cruciale per il futuro della comunità, sia dal punto di vista ambientale che economico. Sono convinto che Trani saprà rispondere positivamente".