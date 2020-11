Pos mobile, perchè sceglierlo e come funziona

Il funzionamento di un lettore SumUp

Con la legge di stabilità del 2016, professionisti ed esercenti hanno l'obbligo di Possedere un Pos. Il, è diventato obbligatorio dallo scorso luglio e quindi coloro che Posseggono un'attività commerciale devono adeguarsi, in modo tale da non incorrere in sanzioni. Ci sono degliche, a differenza dei vecchi, riescono a garantire una semplicità nell'utilizzo e quindi il pagamento avviene facilmente. In particolare, vi èche riesce ad un offrire una gestione completamente nuova rispetto invece. a quella dei vecchi Pos.dà la Possibilità agli esercenti di coordinare i pagamenti elettronici attraverso carte di debito, carta di credito e anche con gli smartphones, grazie alla, permette agli esercenti di accettare il pagamento tramite Pos. Il lettore è innovatico: si tratta di unovvero di un. Questo sistema consente di accettare tutti i pagamenti con carta di debito, carta di credito, prepagate e dei circuiti MasterCard, Maestro, American Express, China Union Pay e non solo. Inoltre, si puà anche decidere di optare per iPer comprare un Pos senza fili di, bisogna andare sul portale e registrarsi. Si crea un account, si continua per tutta la procedura seguendo le indicazioni sul sito. Basta inserire l'indirizzo email e la password per avere rapidamente un accountSubito si avrà la conferma per poter accedere con le proprie credenziali. Successivamente, si sceglie il lettore di carte preferito: si può optare per un'ottima offerta. Infatti,mette a disposizione degli utenti vari modelli di Pos mobile. Si deve trovare quello più adatto alle proprie esigenze. Aiuterà vedere anche la tabella riepilogativa in cui sono identificati idi ogni tipo di dispositivo.mette a disposizione degli utenti diverse tipologie di cosiddetti "mpos", esistono intre tipologie:è un lettore di carte molto pratico per la propria attività. Questo , si connette anche col Bluetooth o con i dati mobili, in modo tale da riuscire effettuare le transazioni. È un dispositivo che però deve essere sempre connesso ad un'Il lettore ha una batteria ricaricabile interna che permette di riuscire ad effettuare 500 transazioni ad ogni ricarica. Come sistema operativo funziona conoppure cone quelli successivi. Prima perciò di acquistare questo- che però funziona anche come- è bene verificare anche il sistema operativo. Il funzionamento è molto semplice: bisogna sempre attivare il Bluetooth e fare l'installare dell'applicazione sul proprio dispositivo mobile. Del resto, questoè davvero molto pratico e veloce. Ha una base di ricarica disponibile, già venduta insieme al lettore e nell'app, sono anche inclusi iè unche si connette anche però con i dati mobili gratuiti inclusi. Non ha bisogno di uno Smartphone, funziona anche da solo ed elabora con una sola carica fino a 50 transazioni in totale. Ha disponibile anche una base di ricarica. Tra le altre cose, questo sistema funziona con igrazie all'applicazione disponibile. Per utilizzarli, bisogna inserire l'importo premendo il tasto verde poi si accetta il pagamento attraverso il metodo o contactless oppure quello classico. Successivamente si condivide la ricevuta tramite email o tramite Sms. In 2-3 giorni lavorativi arriva il pagamento sul proprio conto corrente. In più ha un sistema di gestione è molto pratico. Infatti, si va nell'ci sono i resoconti, il catalogo dei prodotti, le ricevute e gli account dei dipendenti in modo che ognuno possa gestire le sue operazioni. Si ha anche la possibilità dicosì da dare ai clienti lo scontrino direttamente tra le mani. Anche questa stampante èe quindi funziona senza fili. Del resto, l'utilizzo del, può essere sempre visto positivamente dagli utenti che ricevono già subito la propria ricevuta e quindi apprezzano questa tipologia di prodotto.Chi vuole usare il, può puntare su un dispositivoIn pratica, si tratta di un prodotto che può anche essere acquistato con il bonus fiscale del 30% sotto forma di credito di imposta. A differenza degli altri modelli, funziona in autonomia senza bisogno dell'applicazione. E' abbinata a3G anche questa stampante ricaricabile che regala un'esperienza di pagamento elegante e comoda. Funziona in maniera molto pratica, è facile da gestire. Anche il costo è contenuto e non ha alcun canone mensile, né vincolo contrattuale.La scelta delmigliore per la propria attività dipende da quelli che sono gli utilizzi che se ne fanno. Chi possiede un'attività commerciale deve per legge accettare i pagamenti con carta, è ovvio che cerca una soluzione economica e facile. Allorapuò essere un'ottima soluzione perché leggera, pratico e si può utilizzare anche per chi fa consegne a domicilio, vista la praticità della sua. Invece, chi ha necessità di una soluzione più avanzata ha bisogno di un prodotto comeche è unche funziona però anche come Pos per smartphone e quindi, ha questo doppio utilizzo per i gestori. In un unico dispositivo si può coordinare ogni movimento senza utilizzare per forza il proprio cellulare. Ideale per gli spostamenti nel negozio, si può anche connettere ad una stampante in modo tale da riuscire ad ottimizzare tutti i benefici di questo prodotto. Ile lesono contenute: sono prodotti ottimali per i gestori dei negozi!