Nicola Loconte
Nicola Loconte
Attualità

Premiato al Senato l’avv. Nicola Loconte: "Soft Skills, la competenza per fare la differenza"

Una carriera nel segno del diritto e della competenza trasversale

Trani - venerdì 23 gennaio 2026 15.21 Comunicato Stampa
Nella suggestiva cornice della Sala ISMA del Senato della Repubblica, l'avvocato tranese Nicola Loconte è stato insignito del Premio "Soft Skills – La competenza per fare la differenza", promosso dalla senatrice Cinzia Pellegrino. Il prestigioso riconoscimento mira a valorizzare quelle figure professionali che, oltre alla competenza tecnica, si distinguono per doti relazionali, etica e capacità di visione nel proprio ambito: il tranese Loconte è stato individuato per la sua capacità di coniugare competenza professionale, etica e abilità trasversali, sempre più essenziali nei contesti lavorativi e sociali contemporanei.

Un riconoscimento che onora non solo il percorso dell'avv. Loconte, ma anche la città di Trani, rappresentata con orgoglio in un contesto istituzionale di alto profilo.
Il premio, volto a valorizzare anche quelle competenze umane che fanno la differenza – come l'empatia, la leadership, la comunicazione efficace – ha acceso i riflettori su figure che si distinguono per il loro contributo positivo nella comunità.

L'avv. Nicola Loconte, nato a Trani il 2 luglio 1957: civilista di formazione, esercita dal 1991 nella sua città natale con esperienza consolidata nei settori della contrattualistica, del diritto del lavoro, di famiglia e più in generale del diritto civile.

Nel 2008 ha ottenuto l'iscrizione all'Albo Speciale degli Avvocati Cassazionisti, con delibera del Consiglio Nazionale Forense, potendo così patrocinare dinanzi alle Magistrature Superiori. Alla sua attività forense ha affiancato incarichi di rilievo in procedimenti arbitrali, anche internazionali, presso la Camera Arbitrale di Milano, e si è distinto come mediatore civile professionista, ruolo ottenuto nel 2010 con la qualifica ex D.lgs. 28/2010.

Nel corso degli anni ha patrocinato numerose controversie in ambito amministrativo e commerciale, rappresentando enti pubblici e società, anche in ambiti complessi come la concorrenza sleale e la normativa sul demanio marittimo.

Il suo percorso accademico parte da una laurea in Giurisprudenza conseguita con il massimo dei voti presso l'Università degli Studi di Bari (1985), per poi proseguire con una specializzazione in Diritto del Lavoro (1992) e un master in contrattualistica internazionale a Milano (2004).

Attualmente, l'avv. Loconte è membro del CdA di diverse società e vicepresidente della Lega Navale Italiana – sezione di Trani, confermando un profilo professionale poliedrico, che unisce competenze tecniche a una costante attenzione per il territorio e per il contesto civile e sociale in cui opera. Loconte si è distinto per il rigore professionale e per la capacità di unire competenza tecnica e sensibilità umana, doti sempre più apprezzate nel mondo giuridico.

Il premio ricevuto a Roma rappresenta un importante tributo a una carriera solida e coerente, ma anche a un modo di esercitare la professione con umanità, equilibrio e visione.

"Ricevere questo premio è per me un grande onore e una conferma che il lavoro svolto con passione e attenzione alle persone fa la differenza – ha dichiarato Loconte – Credo fermamente che le competenze trasversali siano fondamentali per costruire relazioni solide e risolvere efficacemente le sfide professionali".

La senatrice Cinzia Pellegrino ha commentato: "Con il Premio Soft Skills vogliamo valorizzare l'importanza delle capacità umane e relazionali nel mondo del lavoro. Nicola Loconte rappresenta un esempio virtuoso di come la professionalità possa coniugarsi con l'etica e l'impegno sociale, un modello per tutti". Un tributo al valore umano e professionale dell'avv. Nicola Loconte, figura stimata per equilibrio, preparazione e dedizione alla comunità.
  • Attualità
Altri contenuti a tema
“La Pace sia con tutti voi”: il presepe vivente torna nel centro storico di Trani Religioni “La Pace sia con tutti voi”: il presepe vivente torna nel centro storico di Trani Dal 26 al 28 dicembre la 20ª edizione della rappresentazione scenica promossa da Xiao Yan
Inchiesta falsi diplomi, Lucia Catalano assolta in appello: «Non ha commesso il fatto» Cronaca Inchiesta falsi diplomi, Lucia Catalano assolta in appello: «Non ha commesso il fatto» La Corte d'Appello di Reggio Calabria ribalta la condanna di primo grado
Miracolo della vita in Kenya: nasce un bimbo e lo chiamano Saverio, in ricordo di Lomolino Miracolo della vita in Kenya: nasce un bimbo e lo chiamano Saverio, in ricordo di Lomolino Una nuova vita che accende la speranza nel segno della memoria
Angiolina Conte compie 100 anni, tra le aderenti più longeve dell'Azione Cattolica diocesana Angiolina Conte compie 100 anni, tra le aderenti più longeve dell'Azione Cattolica diocesana La grande festa ieri a Bisceglie alla presenza del sindaco Angarano e la comunità parrocchiale
Torna l’ora solare: lancette indietro di un’ora nella notte tra sabato e domenica Torna l’ora solare: lancette indietro di un’ora nella notte tra sabato e domenica L'ora legale sarà ripristinata il 29 marzo 2026
ConTeStoLab, una giornata tra gli agrumi per famiglie e ragazzi con disabilità Associazioni ConTeStoLab, una giornata tra gli agrumi per famiglie e ragazzi con disabilità L'associazione di Trani, Bisceglie e Ruvo regala un weekend all'aria aperta in Calabria
Libertà di stampa o oppressione alla stampa? Trani sostiene Ranucci Vita di città Libertà di stampa o oppressione alla stampa? Trani sostiene Ranucci Tenutasi domenica la manifestazione solidale: “Siamo tutti Ranucci” 
Esplosione a Castel d'Azzano, l'abbraccio commosso di Trani per la scomparsa dei tre carabinieri Inbox Esplosione a Castel d'Azzano, l'abbraccio commosso di Trani per la scomparsa dei tre carabinieri A nome della comunità, le parole di Giovanni Paradiso
PRA a Trani, rischio "incompiuta "? Riserbato incalza l'Amministrazione: «I fondi di Damiani ci sono, ora il Comune trovi subito la sede»
23 gennaio 2026 PRA a Trani, rischio "incompiuta"? Riserbato incalza l'Amministrazione: «I fondi di Damiani ci sono, ora il Comune trovi subito la sede»
Trani punta alla Bandiera Blu, il Comune approva il Piano di Azione per la Sostenibilità
23 gennaio 2026 Trani punta alla Bandiera Blu, il Comune approva il Piano di Azione per la Sostenibilità
Adhd, a Trani le istituzioni dialogano con le famiglie
23 gennaio 2026 Adhd, a Trani le istituzioni dialogano con le famiglie
Otto nuovi vigili a Trani: assunzioni a tempo indeterminato da febbraio
23 gennaio 2026 Otto nuovi vigili a Trani: assunzioni a tempo indeterminato da febbraio
Violenza sulle donne, Raffaella Merra: «Trani non è immune, prevenzione ora»
23 gennaio 2026 Violenza sulle donne, Raffaella Merra: «Trani non è immune, prevenzione ora»
Legambiente Trani, benessere mentale e creatività: torna "Spritz4Change "
23 gennaio 2026 Legambiente Trani, benessere mentale e creatività: torna "Spritz4Change"
Trani, esplosione di energia a San Magno: arriva il "Sound of Gospel " dei Wanted Chorus
23 gennaio 2026 Trani, esplosione di energia a San Magno: arriva il "Sound of Gospel" dei Wanted Chorus
Carta d'identità elettronica (CIE), Comune di Trani: sportelli aperti anche di pomeriggio
23 gennaio 2026 Carta d'identità elettronica (CIE), Comune di Trani: sportelli aperti anche di pomeriggio
Chiacchiere e un buon caffè, a Trani “Guendalina” festeggia 25 anni di attività
23 gennaio 2026 Chiacchiere e un buon caffè, a Trani “Guendalina” festeggia 25 anni di attività
Quale sicurezza per l’ambiente? Il Procuratore Nitti ne parla in un convegno
23 gennaio 2026 Quale sicurezza per l’ambiente? Il Procuratore Nitti ne parla in un convegno
© 2001-2026 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.