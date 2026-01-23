Premiato al Senato l’avv. Nicola Loconte: "Soft Skills, la competenza per fare la differenza"

Nella suggestiva cornice della Sala ISMA del Senato della Repubblica, l'avvocato tranese Nicola Loconte è stato insignito del Premio "Soft Skills – La competenza per fare la differenza", promosso dalla senatrice Cinzia Pellegrino. Il prestigioso riconoscimento mira a valorizzare quelle figure professionali che, oltre alla competenza tecnica, si distinguono per doti relazionali, etica e capacità di visione nel proprio ambito: il tranese Loconte è stato individuato per la sua capacità di coniugare competenza professionale, etica e abilità trasversali, sempre più essenziali nei contesti lavorativi e sociali contemporanei.Un riconoscimento che onora non solo il percorso dell'avv. Loconte, ma anche la città di Trani, rappresentata con orgoglio in un contesto istituzionale di alto profilo.Il premio, volto a valorizzare anche quelle competenze umane che fanno la differenza – come l'empatia, la leadership, la comunicazione efficace – ha acceso i riflettori su figure che si distinguono per il loro contributo positivo nella comunità.L'avv. Nicola Loconte, nato a Trani il 2 luglio 1957: civilista di formazione, esercita dal 1991 nella sua città natale con esperienza consolidata nei settori della contrattualistica, del diritto del lavoro, di famiglia e più in generale del diritto civile.Nel 2008 ha ottenuto l'iscrizione all'Albo Speciale degli Avvocati Cassazionisti, con delibera del Consiglio Nazionale Forense, potendo così patrocinare dinanzi alle Magistrature Superiori. Alla sua attività forense ha affiancato incarichi di rilievo in procedimenti arbitrali, anche internazionali, presso la Camera Arbitrale di Milano, e si è distinto come mediatore civile professionista, ruolo ottenuto nel 2010 con la qualifica ex D.lgs. 28/2010.Nel corso degli anni ha patrocinato numerose controversie in ambito amministrativo e commerciale, rappresentando enti pubblici e società, anche in ambiti complessi come la concorrenza sleale e la normativa sul demanio marittimo.Il suo percorso accademico parte da una laurea in Giurisprudenza conseguita con il massimo dei voti presso l'Università degli Studi di Bari (1985), per poi proseguire con una specializzazione in Diritto del Lavoro (1992) e un master in contrattualistica internazionale a Milano (2004).Attualmente, l'avv. Loconte è membro del CdA di diverse società e vicepresidente della Lega Navale Italiana – sezione di Trani, confermando un profilo professionale poliedrico, che unisce competenze tecniche a una costante attenzione per il territorio e per il contesto civile e sociale in cui opera. Loconte si è distinto per il rigore professionale e per la capacità di unire competenza tecnica e sensibilità umana, doti sempre più apprezzate nel mondo giuridico.Il premio ricevuto a Roma rappresenta un importante tributo a una carriera solida e coerente, ma anche a un modo di esercitare la professione con umanità, equilibrio e visione."Ricevere questo premio è per me un grande onore e una conferma che il lavoro svolto con passione e attenzione alle persone fa la differenza – ha dichiarato Loconte – Credo fermamente che le competenze trasversali siano fondamentali per costruire relazioni solide e risolvere efficacemente le sfide professionali".La senatrice Cinzia Pellegrino ha commentato: "Con il Premio Soft Skills vogliamo valorizzare l'importanza delle capacità umane e relazionali nel mondo del lavoro. Nicola Loconte rappresenta un esempio virtuoso di come la professionalità possa coniugarsi con l'etica e l'impegno sociale, un modello per tutti". Un tributo al valore umano e professionale dell'avv. Nicola Loconte, figura stimata per equilibrio, preparazione e dedizione alla comunità.