Prevenzione Coronavirus, distribuite nei bar di Trani locandine con le misure igienico-sanitarie

Questa mattina il sindaco di Trani, Amedeo Bottaro, coadiuvato da alcuni agenti della Polizia locale ha distribuito nei bar della città alcuni volantini con le misure igienico-sanitarie per la prevenzione ed il contagio da Coronavirus.«Il fenomeno dei bar stracolmo di ragazzi non può essere più consentito» - ha dichiarato il primo cittadino. «Stiamo facendo attività di sensibilizzazione all'interno di ciascun bar per osservare tutte le raccomandazioni previste dal decreto. Nel frattempo, la situazione è monitorata. Il contagiato di Trani sta decisamente meglio. Il nucleo familiare ancora in quarantena non presenta alcuna sintomatologia e questo ci fa ben sperare. E' opportuno avere cautela e controllo. Non bisogna, tuttavia, creare panico e allarme sociale. La tenda fatta montare davanti al carcere femminile è semplicemente una disposizione ministeriale fatta per tutti le carceri. Non c'è assolutamente nessun imminente pericolo e rischio.Per normalizzare la situazione - ha infine concluso il sindaco - occorre osservare tutte le regole che troverete affisse su queste locandine».