Primo soccorso e sicurezza sul lavoro, evento formativo a cura del Pis

Il servizio di Pronto Intervento Sociale dell'Ambito territoriale n. 5 Trani – Bisceglie, gestito dalla RTI composta dall'ente capofila Cooperativa Promozione Sociale e Solidarietà, Mi stai a Cuore e Trani S.O.S., ha organizzato per mercoledì 15 marzo dalle ore 15 alle ore 19 il secondo dei sei incontri di formazione previsti dal capitolato speciale d'appalto per tutti gli operatori con obbligo formativo verso i propri ordini, prevedendo che ciascun incontro possa essere aperto anche a tutti gli operatori sociali del territorio dal titolo "Primo soccorso e sicurezza sul lavoro: come intervenire in sicurezza".Nell'incontro del 15 marzo saranno previsti, dopo la registrazione dei partecipanti, interventi di professionisti sulle tematiche della sicurezza sul lavoro e corso pratico di Primo Soccorso. La prima parte dell'incontro prevede l'intervento di Ignazio Vania, responsabile del centro "Vania Consulting" in ambito di sicurezza sul lavoro, analizzando nello specifico il tema delle aggressioni in situazioni di emergenza oltre che i rischi eventuali in caso di trasporti. L'azienda di cui fa parte si pone da anni nel nostro territorio come cardine per guidare singoli professionisti e aziende verso mirate e specifiche certificazioni delle competenze, offrendo servizi di consulenza e formazione a tutto tondo.La seconda parte dell'intervento di Claudio Funetta, istruttore BLS-D IRC del centro di formazione G.I.F.E.S.A. e tratterà temi di primo soccorso analizzando tutte le situazioni di emergenza in cui agire anche da non sanitari, intervenendo a favore di persone in difficoltà, vittime di traumi fisici o psicologici o malori improvvisi nell'attesa dell'arrivo dei soccorritori qualificati.L'incontro si terrà all'interno della Cooperativa Sociale Promozione Sociale e Solidarietà (centro Jobel, via Di Vittorio 60 a Trani). Il corso di formazione avrà come tema centrale il Primo Soccorso e le norme di sicurezza in ambito lavorativo.Al termine dell'incontro sarà prevista la consegna di attestato di partecipazione. L'iscrizione all'incontro per gli operatori sociali del territorio può essere effettuato tramite piattaforma Google al seguente link