Progetto eTwinning “Digital students: Agenda 2030” del “De Amicis” di Trani

Per i piccoli studenti possibilità di interazione internazionale ed interculturale

Nell'Aula Magna del 1° circolo didattico "De Amicis" di Trani, alla presenza dei rappresentanti dell'Amministrazione comunale, si è svolta la cerimonia di premiazione degli alunni delle classi 5A (docente D'Addato) e 5B (docente Catino) dello scorso anno scolastico 2021/2022.A tutti gli alunni sono stati consegnati i Certificati di Qualità inviati alla scuola dall'Unità Nazionale eTwinning, per l'alta qualità espressa dal progetto eTwinning da loro realizzato "Digital students: Agenda 2030".Il progetto eTwinning ha consentito agli alunni delle 2 classi quinte di scuola primaria di avere intensi e continui scambi nell'a.s.2021/2022 con studenti di altre 8 nazioni del mondo, europee ed extraeuropee, di utilizzare altre lingue, di approfondire la conoscenza di altre abitudini scolastiche.Gli alunni hanno avuto la possibilità di sviluppare capacità di interazione internazionale oltre che interculturale, in maniera creativa, raffinando l'uso consapevole e attivo del digitale rispetto all'uso passivo e spesso deleterio degli strumenti social ormai a disposizione di tutte le età.La Dirigente si è complimentata con i ragazzi e con le docenti per il notevole risultato conseguito, nella consapevolezza che il Certificato di Qualità trasmesso alla scuola dall'ente che gestisce e monitora tutti i progetti etwinning a livello nazionale dimostra l'alto valore educativo e didattico delle azioni professionali della comunità del "De Amicis".