Programmi natalizi già in tutta la Puglia, a Trani cresce l'attesa...

Corato, Bisceglie, Barletta Gravina, Ruvo, Terlizzi... sono solo le più vicine tra le città o i paesi che hanno già presentato un calendario per le prossime feste di Natale, per non parlare di posti come Locorotondo ( di cui la foto in copertina tratta dalla pagina Instagram infopint Locorotondo) dove il flusso turistico dell'autunno non si è mai interrotto grazie all'allestimento del piccolo centro storico per le feste iniziato già giovedì scorso. Del bando proposto alle associazioni da parte del Comune di Trani perché presentassero, entro l'8 novembre, idee da inserire in un calendario ancora non si sa niente. Intanto il tempo passa, si sa soltanto di un festa di Capodanno che potrà costituire un attrattore per una notte. Una visione ampia che voglia creare attrazione per un intero periodo prevederebbe che, alle feste di Natale ad esempio, come fanno in altri comuni con molte, moltissime meno risorse artistiche e naturalistiche di Trani, si cominciasse a pensare addirittura mentre già si smantellano le luminarie delle feste appena concluse, con le somme tirate di risultati e nuove aspettative. Turismo elitario? Quello che spende 66 mila euro per un concertone in piazza? In molti cittadini e operatori commerciali , di già, si chiedono il perché.