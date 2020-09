Prorogata la mostra “Ferruccio Ferroni Fotografie” a Palazzo delle Arti Beltrani

la storica della fotografia Alessia Venditti e il presidente di Centrale Fotografia Fano e dell'Archivio Ferroni di Senigallia Marcello Sparaventi

L'esposizione conta 50 opere provenienti dall'Archivio Ferruccio Ferroni di Senigallia, stampate dal fotografo nella propria camera oscura e fatte incorniciare secondo sue precise indicazioni

. Ogni foto esposta ha infatti la cornice originale dell'epoca.

'

'

'

'

'

'

'

Per visitare la mostra, aperta al pubblico dal martedì alla domenica dalle ore 16:00 alle 20:00

,

in ossequio alle attuali normative anti Covid

, all'interno del complesso museale e per tutta la durata della visita è obbligatorio l'utilizzo della mascherina ed è necessario registrarsi sul sito

a questo link

Il Palazzo delle Arti Beltrani ospiterà ancora la selezione di immagini provenienti dall'archivio del fotografo marchigiano, nell'anno in cui ricorre il centenario della sua nascita (Mercatello sul Metauro 1920 - Senigallia 2007).La mostra ricalca il percorso dell'artista, definito il poeta della luce, dall'esordio alle opere contemporanee attraverso l'analisi di alcuni dei temi pilastro della sua ricerca, tra cui i ritratti, il paesaggio e la materia, e rivela la propria unicità nella scelta dei, condivisa con la famiglia dell'artista, di inserire nel percorso espositivo alcune opere del contemporaneo(Sannicandro di Bari, classe 1987), poste in un ideale dialogo con quelle ferroniane.L'intento è quello di caratterizzare l'esposizione legandola al territorio pugliese e mostrare quanto la ricerca di Ferroni, che ha origine all'inizio degli anni Cinquanta, abbia una forza estetica e comunicativa assolutamente attuale. Inoltre, esattamente come Ferruccio Ferroni durante la sua vita fotografica in bianco e nero, anche Percoco (fedelissimo, invece, al colore) sviluppa la propria ricerca nel suo ambito territoriale di provenienza. Il legame con la terra natia è dunque un altro anello che congiunge in un dialogo atemporale, questi due interpreti della fotografia italiana d'autore.Con l'obiettivo prima di un'Hasselblad, poi di una Leica, Ferruccio Ferroni è riuscito a trasformare la fotografia in uno strumento che ha reso più pregevole e luminoso il mondo. Sarà impegnato in prima persona negli eventi del secondo conflitto mondiale. Dopo lesperienza dolorosa della guerra, si avvicina alla fotografia e la esercita per tutta la vita parallelamente allattività di avvocato; ne deriva unimportante produzione fotografica che, pur svolgendosi in ambito amatoriale, si caratterizza per un rigore e un equilibrio propri del professionismo.nel 1996 enel 2006 per la FIAF (Federazione Italiana Associazioni Fotografiche), le sue immagini sono oggi conservate presso larchivio di famiglia a Senigallia (AN), il Museo Folkwang di Essen, il Gabinetto delle Stampe della Biblioteca Nazionale di Parigi, il Museo dArte Moderna dellInformazione e della Fotografia del Comune di Senigallia, la Fondazione Italiana per la Fotografia di Torino, la Federazione Italiana Associazioni Fotografiche e il Museo di Storia della Fotografia Fratelli Alinari di Firenze.È inserita nel percorso espositivo ancherealizzata da Marcello Sparaventi per Centrale Fotografia Fano, alla moglie di Ferruccio Ferroni, Lidia, seguita da una selezione di 100 diapositive a colori che completano la conoscenza del fotografo, mostrandone la produzione più intima: quella a colori.