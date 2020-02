Prospettiva Trani presenta il suo candidato sindaco, Attilio Carbonara

Oggi, Sabato 1 febbraio, si terrà la presentazione ufficiale alla stampa e alla cittadinanza tutta del candidato sindaco Attilio Carbonara. L'appuntamento è alle 17.30 presso la sede del movimento Prospettiva Trani in Via S. Annibale Maria di Francia, 16.Attraverso la candidatura di Attilio Carbonara, il movimento "Prospettiva Trani" intende promuovere un percorso vissuto e praticato nell'ambito del sentire civico che pone l'accento sulla cura degli aspetti sociali, sull'identità territoriale e la valorizzazione delle competenze e delle potenzialità di una città ricca di risorse come quella di Trani, ormai da troppo tempo in balia di una politica altera e declinata al singolare; un progetto che possa, con impegno e passione, rilanciare la città stessa e restituire alla comunità il ruolo che le compete in ambito provinciale e regionale, in una logica di comune concertazione e cooperazione anche con gli altri comuni della zona.