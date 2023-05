Puglia Village, una festa della mamma da ricordare

Sarà unada ricordare.neldi Molfetta i festeggiamenti iniziano con tutte le mamme e i loro bambini che celebrano con foto ricordo istantanee questi preziosi momenti di condivisione.Per questa importante, però, quest'anno il regalo non renderà le mamme solo felici, ma anche più belle, perché in collaborazione col punto venditaall'interno del Villaggio è possibile regalarsi una. In più, tutte le mamme saranno salutate dalla distribuzione del bellissimo libro "", della poeta e accademica, realizzato dall'associazione "".