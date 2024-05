Puglia Village propone gli eccezionali Spring Black Days

è l'occasione giusta per approfittare dell'aria di primavera che si respira in. Da, nello splendido Villaggio pugliese c'è la promozione che favorisce il rinnovo del proprio guardaroba, approfittando di sconti sino al 50% sul prezzo outlet delle collezioni primavera-estate.È importante sapere che è possibile raggiungereanche comodamente in autobus con partenze continue dalla stazione di Molfetta, grazie alla collaborazione con la. Per conoscere i negozi aderenti all'iniziativa "", gli orari di apertura del Village, così come gli orari di collegamento in autobus e tenersi al passo con il mondo, basta collegarsi al sitoo seguire i, Instagram e Facebook, cercando "".