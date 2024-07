Hyperspace Trampoline Parks sbarca al Puglia Village di Molfetta

È arrivato un nuovo concetto di sport e divertimento inWorkout e svago si uniscono per offrire un nuovo modo di vivere lo sport, con diversi trampolini di lancio dove svolgere allenamento libero o seguire corsi, studiati per tutte le età e con diversi livelli di abilità, tenuti da istruttori espertipronti a supportare gli ospiti in ogni passaggio del percorso. Una palestra a tutti gli effetti con oltre cento trampolini elastici, percorsi ad ostacoli e tanto altro per poter testare e migliorare le proprie abilità.dopo le aperture di Milano, Bologna e Verona, sceglie come partnerper sbarcare, per la prima volta al Sud Italia. In tal senso, Puglia Village si posiziona quindi come un vero e proprio unicum nel mondo del business retail, forte della capacità di offrire circa 2500 mq in un contesto piacevole e ben radicato nel territorio, capace di poter arricchire l'esperienza sportiva facendo shopping o fermandosi per una pausa pranzo o cena.Diverse le promozioni disponibili per stupire chiunque voglia provare questa avventura: dalle scuole dell'ordine agli studenti universitari, dalle associazioni ai centri estivi, fino alle aziende, maggiori informazioni sono disponibili sul sitoè raggiungibile comodamente in autobus con partenze continue dalla stazione centrale di Molfetta, grazie alla collaborazione con l'azienda di trasportiIl Villaggio è aperto tutti i giorni dalle ore 10,00 alle 21,00, per rimanere aggiornati su tutte le novità del villaggio è sufficiente collegarsi al sitoo seguire i, IG e FB, cercando digitando Puglia Village.